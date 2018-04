E Samschdeg ass de groussen Télévie Dag (19.04.2018) Hei e klengen Iwwerbléck, wat iech alles e Samschden an der grousser Télévie Sendung erwaart.

Dëse Weekend ass et erëm sou wäit. De groussen Dag vum Télévie, wou d'Land sech mobiliséiert a Spende sammelt, fir d'Kriibsfuerschung, speziell awer an der Leukämie, virun ze bréngen.



An de 17 Joer Lëtzebuerger Télévie-Geschicht goufe schonn 19,5 Milliounen Euro fir d'Fuerschung gesammelt.



Hei am Land gëtt all Joer bei ronn 2.000 Leit Kriibs diagnostizéiert. Dräivéirel vun de kriibskranke Mënsche kënne geheelt ginn. Dat ass schonn e gudde Fortschrëtt géigeniwwer vun 10 Joer, an awer kann nach méi gemaach ginn. An dofir brauchen d'Fuerscher Iech.



E Freideg den Owend gëtt de Compteur vum Télévie gestart. E Samschdeg ass dann op der Tëlee déi grouss Emissioun. Och um Radio dréint sech e Samschdeg de ganzen Dag alles ëm den Télévie.



En Donneschdeg den Owend war am Kader vum groussen Télévie Dag den Dr Marc Diederich den Invité am Journal op der Télé.



Zanter 2002 ass vill an der Kriibsfuerschung geschitt. 3 vu 5 Kriibskrankheete kënne mëttlerweil geheelt ginn. Och d'Liewenserwaardung ass erop gaangen, loung se viru Joren nach bei 5 vun 10 Leit, iwwerliewen elo 7 vun 10 Leit hir Kriibserkrankung. Méiglech ass dës Entwécklung duerch eng Kombinatioun aus enger besserer Preventioun an enger aktiver Fuerschung, déi weltwäit bedriwwe gëtt. Dës ganz aktiv Fuerschung bréngt nei Resultater, nei Konzepter an nei Medikamenter mat sech, sou den Dr Marc Diederich.



Duerch d'Sue vum Télévie goufen an de leschte Joren an der Belsch an awer och zu Lëtzebuerg Resultater an der Kriibsfuerschung ervirbruecht, déi och international Unerkennung kritt hunn.