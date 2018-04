Invitée am Studio ass d’Caroline Mart, déi zënter 2002 jiddwer Télévie-Emissioun presentéiert. Mir schwätze mat hir iwwert den Télévie awer och iwwert hir journalistesch Karriär. Si huet 1985 bei RTL ugefaangen, eng Zäit, wou an den Noriichteredaktiounen nach éischter d’Hären den Toun uginn hunn. Wéi gesäit si de politesche Journalismus haut an hat si selwer ni politesch Ambitiounen?



Och dono am Journal gi mir nach méi genau op den Télévie an.