D'Corinne Schleich, eng jonk an dynamesch Moudedesignerin, huet sech hiren Dram erfëllt, nodeems et fir si net esou gutt an der Emissioun "Succes Story 2018" gelaf ass. D'Lëtzebuergerin huet déi ganz Kritik ugeholl an d'Äerm eropgestrëppt.No villen Nuetsschichten mat der ganzer Famill a mat ville gudde Rotschléi vu baussen, huet d'Corinne zu Colmar-Bierg bei der Gemeng ugeklappt a gefrot, ob si net zoufälleg e Sall fir hätten, fir hir Iddi ze verwierklechen. D'Gemeng huet hir Ënnerstëtzung ugebueden an de Sall vun der Receptioun vun der aler Gemeng fir e klenge Loyer zur Verfügung gestallt.Eng grouss Chance gouf dem Corinne Schleich domat erméiglecht. De Buergermeeschter huet a senger Ried e Freideg den Owend am Kader vun der Ouverture betount, dass een der Designerin nëmmen dat Bescht fir d'Zukunft wënscht.D'Corinne huet an hirer Ried och e puer grouss Mercien ausgeschwat. Deen éischte goung un d'Gemeng fir de Sall, der Famill fir déi ganz Hëllef an d'Arbechten am Sall, de Frënn fir d'Gedold, well déi jonk Designerin nawell vill Stonnen am Atelier souz ze bitzen an natierlech all de Gäscht, fir hir Präsenz bei der feierlech Ouverture.Am "Fenrir" kritt een net nëmmen Jacketten, Räck an Gileten, et kritt ee quasi alles, wat een aus Lieder ka bitzen: Rimmer, Poschen a Portemonnaien. Donieft kann een och alles an Optrag ginn, Lieder s seng Welt an dat gesäit een och. Déi éischt Commande hunn deemno net laang op sech waarde gelooss an d'Bitzmaschinn wäert scho fläisseg schaffen.