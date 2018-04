© AFP

De Max ass daf a bal blann, elo gouf hie mat 17 Joer zum Éiere-Policehond ernannt. Hien hat en 3 Joer aalt Meedche beschützt, dat sech am australeschen Outback verlaf hat an huet d'Rettungsequippen an d'Famill den anere Moie souguer nach op déi richteg Spur gelackelt.Dat 3 Joer aalt Aurora war op Besuch bei senge Grousselteren a wier eleng mam Mupp d'Natur entdecke gaang. D'Kand huet sech verlaf an den treie Max ass d'ganz Nuecht am Reen beim Meedche bliwwen.D''Rettungsequippen hunn ze Fouss an aus der Loft d'Ëmgéigend duerchsicht, ouni Succès. D'Boma vum Aurora huet d'Kand 15 Stonne no sengem Verschwannen, ronn 2 Kilometer vum Haus ewech, héiere ruffen. De Max huet d'Fra du bei d'Kand geféiert.Dem Auroa ass et, ausser e pure iwwerflächleche Wonnen, gutt gaang.D'Police vu Queensland huet no der Heldendot decidéiert, dass de Max soll Éiere-Policehond ginn. Hien ass trotz sengem héijen Alter a sengem gesondheetlechen Zoustand beim Kand bliwwen an dat misst honoréiert ginn. Den Terrain ronderëm d'Haus vun de Grousselteren wier donieft immens geféierlech, d'Kand hätt vill Chance gehat, dass net méi geschitt ass.