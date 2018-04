© AFP Archivbild

Viru knapp engem Joer hu sech d'Pippa Middleton an den James Matthews d'Jo-Wuert ginn, elo ass dann den éischten Nowuess ënnerwee. "The Sun on Sunday" huet gemellt, dass déi kleng Schwëster vun der Herzogin Catherine schwanger ass.D'lescht Woch wier d'Pippa beim Dokter gewiescht an hätt der Famill duerno annoncéiert an der 12. Woch ze sinn. Déi grouss Schwëster, déi selwer an den nächsten Deeg hiert drëtt Kand erwaart, wier iwwerglécklech a géif sech freeën Tatta ze ginn. D'Kate wier nom Pippa sengem Mann déi zweet Persoun gewiescht, déi Bescheed gesot kritt hätt.De Puppelche soll am Oktober op d'Welt kommen.