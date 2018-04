Den Dylan McWilliams schéngt kee Gléck mat wëllen Déieren ze hunn. An de leschte Jore gouf hie schonn 2 Mol ugegraff a verwonnt, elo ass hien op Hawaii och nach engem Hai begéint.



Den 20 Joer alen Naturfrënd war mat sengem Bodyboard virun der Insel Kauai am Waasser, wéi e ronn 2 Meter laange Hai, wahrscheinlech en Tigerhai, hien attackéiert huet. Dem Dylan ass et gelongen, déi knapp 30 Meter bis bei d'Plage zeréck ze schwammen, wou Zeie dunn d'Rettungsdéngschter alarméiert hunn. Bis dohin war hie sech sécher, säin halleft Bee verluer ze hunn.



Am Spidol goufe seng Wonne mat 7 Stéch gebutt.

Eréischt e puer Méint virdrun war den Naturmënsch aus Grand Junction, am Weste vum US-Bundesstaat Colorado, wéinst enger Bieren-Attack am Spidol. Hien hat während engem Camp ënner fräiem Himmel geschlof a gouf vun engem Schwaarzbier hannen an de Kapp gebass. De Bier hat probéiert hien fort ze schleefen an huet de Kapp eréischt lass gelooss, wéi den Dylan hie geschloen huet an dem Déier mat de Fanger an d'A gestach huet.



Säi Kommentar no der Attack: "Ech mengen, ech war zur falscher Zäit op der falscher Plaz".



Säin éischt negatiivt Erliefnes mat engem wëllen Déier, hat de McWilliams viru knapp 4 Joer während enger Wanderung zu Utah. Do gouf hie vun enger Klapperschlaang gebass. Dat wier awer manner schlëmmt gewiescht, hie war do just e puer Deeg krank gewiescht.



Zum Schluss sot den Dylan nach: "Meng Elterre si frou, dass ech nach um Liewe sinn."