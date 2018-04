© RTl Grafik

An eisem Ranking vun dëser Woch beschäftege mir eis e bësse mat den Top-Plazéierunge vum Internet. Wat interesséiert d'Lëtzebuerger, oder besser gesot, déi Leit, déi mat enger Lëtzebuerger IP-Adress am Internet surfen, am World Wide Web?20.Déi franséisch Versioun vun der Sichmaschinn vum Internetgigant.19.Eng Social-Media-Säit, déi grad bei Leit, déi Russesch schwätzen, ganz beléift ass.18. Wort.lu D'Online-Portal vun der gréisster Dageszeitung am Grand-Duché.17. Snet.lu Den E-Banking vun der Spuerkeess.16. LinkedIn.com Eng Social-Media-Säit, déi sech awer éischter op Business konzentréiert an och dacks genotzt gëtt, fir de richtegen Job oder déi richteg Kandidaten, fir eng Plaz ze fannen.15. Instagram.com Eng Social-Media-Säit, déi sech méi op Fotoen a Videoe beschränkt. Gehéiert zu Facebook.14.E Portal, wou een net-jugendfräi Videoe ka kucken.13. Public.lu D'Säit vun der Lëtzebuerger Regierung.12. Twitter.com E weidere Gigant vun de soziale Medien, deen awer éischter op méi kuerz Texter baséiert ass.11.Déi däitsch Versioun vun der Sichmaschinn vum Internetgigant.10. Reddit.com Eng Online-Community fir News, Linken oder Texter9. Yahoo.com E grousst Internetportal mat Sichmaschinn an an deem Domän Konkurrent vu Google.8. Live.com D'Sichmaschinn vum Computer-Ris Microsoft7.Den Internetoptrëtt vum gréisste Medienhaus, mat Tëlee a Radio, zu Lëtzebuerg.6. Amazon.de Déi däitsch Versioun vun der grousser Online-Verkafssäit am Internet.5. Wikipedia.org Déi gréisst gratis Encyclopedie op der Welt.4. Facebook.com Eng vun de gréisste Plattforme vu soziale Medien op der Welt mam Zil, datt Leit mateneen a Kontakt kënne bleiwen.3.Déi gréisste Videoplattform op der Welt, wou ee vu Musek iwwer User-Content alles ka fannen.2.Déi Lëtzebuerger Versioun vun der Sichmaschinn vum Internetgigant.1.Déi englesch Versioun vun der Sichmaschinn vum Internetgigant.

Wéi laang bleiwen d'User a der Moyenne op der Säit?

Déi längsten Zäit verbréngen d'User an der Moyenne op Reddit, dat mat ronn 15 Minutten an 41 Sekonnen. Do hannendru kënnt de Social-Media-Gigant Facebook mat 11 Minutten an 13 Sekonnen esou wéi déi russesch Versioun dovunner VK mat 10 Minutten a 5 Sekonnen. Do hannendrun dann déi Portal, wat net fir Jonker geduecht ass, mat 8 Minutten a 26 Sekonnen. Op Plaz 5 steet an dësem Ranking da Youtube mat 8 Minutten an 21 Sekonnen.

Wéi dacks kommen déi selwecht User am Dag erëm?

An dëser Statistik läit Google.fr vir, well hei all User an der Moyenne 10,11 Mol pro Dag zeréckkënnt. Op Plaz 2, mat 9,96 Visitte pro User, läit dann nees Reddit, dat virun Google.lu (9,43), Google.de (8,96) an Amazon.de (9,39)

Wéi eng Säit profitéiert am meeschte vu Sichmaschinnen?

Ronn 66,5 Prozent vun de Leit, déi op Wikipedia-Artikele kommen, ginn iwwert eng Sichmaschinn dohinner geleet. Domadder ass d'Encyclopedie an dëser Kategorie ganz wäit vir. Op Plaz 2 kënnt Public.lu, wou iwwer d'Hallschent vun de Leit via Google oder Yahoo dropkommen. Op d'Plaz 3 kënnt da Pornhub mat 27,90 Prozent. Plaz 4 mat 23 Prozent ass fir Amazon.de an op Youtube komme 15,9 Prozent.Eis Date komme vun der Säit Alexa.com a goufen de 26. Abrëll ofgeruff