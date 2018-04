Normalerweis musse Poliziste wéinst iwwerdriwwener Vitess agräifen. An engem Fall vum Weekend an Däitschland war dëst anescht.

© Shutterstock

Bei Friedberg, net wäit vu Frankfurt ewech, hunn d'Beamten en Automobilist erwëscht, dee mat 6 Kilometer an der Stonn op der Autobunn ënnerwee war. Dat ass vill méi lues, wéi dat vun der StVO erlaabt ass. Op d'mannst mat 60 km/h misst ee fueren, fir dierfen op enger däitscher Autobunn ënnerwee ze sinn. Obwuel de Chauffeur richteg lues ënnerwee war, hunn d'Beamten den 83 Joer ale Mann, dee mat sengem Trakter ënnerwee war, eréischt gestoppt, wéi hien nees vun der Autobunn erofgefuer ass.Op d'mannst 3 Kilometer war de Mann op der Autobunn ënnerwee, wat him guer net bewosst war. Dowéinst sinn d'Beamten och dovunner ausgaangen, datt de Mann un Demenz géif leiden. D'Schlëssele fir den Trakter krut hien ofgeholl, donieft gouf Protokoll erstallt an d'Autoritéite goufen informéiert, fir de Fall vu sengem Permis z'iwwerpréiwen.