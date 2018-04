Dokteren an den USA ass et eng 1. Kéier gelongen e mënschleche Penis komplett mat den Hoden ze transplantéieren. De Patient war en amerikaneschen Zaldot.

© AFP

Dat huet d'Johns Hopkins Universitéit zu Baltimore bekannt ginn.



D'Operatioun huet 14 Stonne gedauert. Beim Patient huet et sech ëm en amerikaneschen Zaldot gehandelt, deen am Afghanistan blesséiert gi war. Wéi et vum Direkter fir plastesch Chirurgie heescht, soll d'Transplantatioun dem jonke Mann hëllefen och seng Sexualfunktioune sou gutt wéi ganz zeréck ze kréien. Et handelt sech net ëm déi éischt Penis-Transplantatioun weltwäit, mä ëm déi éischt Transplantatioun vun engem Penis mat den Hoden. D'Operatioun gouf schonn de 26. Mäerz duerchgefouert. De Mann soll d'Spidol d'nächst Woch kënne verloossen.