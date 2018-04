© RTL Archivbild

E Mëttwoch den Owend huet e Mann sech bei der Police gemellt, hien hätt an der Wunneng vis-à-vis eng gefesselt, plakeg Fra gesinn, zesumme mat 2 Männer. Den Zeien ass dovun ausgaang, dass et hei ëm e Fall vu Mësshandlung géif goen.



D'Beamten hunn dunn de Bewunner vun där Wunneng spéider zu Ried gestallt. Et huet sech erausgestallt, dass déi presuméiert Dot eng fräiwëlleg Weiderbildung ass. De Locataire vun der Wunneng ass e Coach an der Konscht vum sougenannte Shibari-Bondage aus Japan an en hätt grad eng Koppel do.



Natierlech hunn d'Beamten och mat der gefesselter Fra an hirem Partner e Wuert geschwat, fir effektiv auszeschléissen, dass do iergendeen net mat den Handlungen averstan wier. D'Koppel war, wéi et vun der Police heescht, richteg gutt gelaunt.



D'Fra ass deemno net mësshandelt ginn, si gouf op eegene Wonsch gefesselt. D'Invitatioun vum Coach sech beim Cours, am Kader vun enger déngschtlecher Weiderbildung, ze bedeelegen gouf dunn awer héiflech refuséiert. Si hunn awer den Titel "50 Shades of Neustadt " fir hire Policebericht zeréckbehal.