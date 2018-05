X

Expeditioun um Nordpol: Lëtzebuerger a russeschem Camp (05.05.2018) De Martin Kraus war Member vun dëser Expeditioun an huet eis erzielt, ewéi d'Expeditioun um Nordpol ofgelaf ass.

De Martins Kraus huet als Member vum Explorers Club un dëser Expeditioun deelgeholl. Mat engem russesche Fliger si si op den Nordpol geflunn, fir do Experimenter duerchzeféieren. D'Landepist, wou de Fliger gelant a gestart ass, ass um Äis. De Martin Kraus ënnersträicht, ewéi impressionnant et war, mat esou engem schwéiere Fliger um Äis ze landen. D'Äis ass op där Plaz zwar 1,8 Meter déck, ma nawell ass dat näischt fir schwaach Gemidder.All Joer am Abrëll gëtt dëse Camp vu russesche Fuerscher opgebaut. Ma vill Leit waren net do. Nieft dem Team aus Lëtzebuerg hunn nëmmen 12 Leit am Camp gelieft. D'Landepist war och nëmmen e puer Meter vum Camp ewech. Och war d'Camp nëmmen zwou Wochen do, well dono fänkt d'Äis un ze briechen. Et hat nawell net gutt ugefaange fir d'Lëtzebuerger, well kuerz nodeems si gelant waren, ass ee Rass an d'Landebunn komm, esou dass 36 Stonne laang kee Fliger méi starten oder lande konnt. Et huet ee missen eng nei Landebunn bauen, dass nees Fligere landen a starte konnten.A weideren Deeler gi mir op d'Experimenter, den Explorers Club an d'Liewen am Camp an.