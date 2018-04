DUCK RACE: D'Péitruss war giel um Samschdeg (28.04.2018) Ronn 16.000 Inte ware schwamme gelooss gi fir de gudden Zweck. - Onkommentéiert Biller.

An der Stad waren um Samschdeg vill Leit ënnerwee: E risege Spaass besonnesch fir déi Kleng ass nämlech all Joers nees d'Duck Race, also d'Course vun den Inten.An der Péitruss goufen eng 16.000 där Plastiks-Inte schwamme gelooss - fir de gudden Zweck! Fir 5 Euro konnt een op eng Int setzen.D'Fonge kommen de Caritas Butteker, der Asbl. Télos Education an SOS Kannerduerf ze gutt.