VIDEO: Rita a Loïc Kuerz virun den Examen: E Portrait vun 2 Schüler aus der Hotelschoul

D'Rita Bento an de Loïc Zirnheld sinn zu Dikrech an der Hotelschoul. Während d'Rita eng Formatioun an der Kiche mécht, ass de Loïc am Service am Asaz.

Vum Christophe Hochard (RTL Télé Lëtzebuerg) an sb (RTL.lu)