D'Lilli, en Teddybiermeedchen, war an engem renomméierte Concours, dem Golden Georg, nominéiert. Dëse Weekend waren dunn eng grouss Teddybierausstellung an d'Präisiwwerreechung.Am Ufank huet et esou ausgesinn, wéi wann d'Lilli just eng 2. oder 3. Plaz hätt, mä duerno koum de Clou: D'Lilli aus Lëtzebuerg huet de Publikumspräis kritt. Dat heescht, dass hatt net just a senger Kategorie gewonnen huet, mä hatt ass dat Schéinst vun allen Areechungen a wënnt den "Jackpot" ...Hei drënner en Text aus der Fieder vun der "Mamm" vum Lilli, vum Renée Hutmacher. Eng kleng Geschicht aus der Siicht vum Teddy:

Ich bin so aufgeregt, Mama hat mir soeben erzählt, dass ich bei einem Wettbewerb teilnehme. Mama hatte mich angemeldet und ich wurde nominiert. Ich kann es kaum glauben, welches Mädchen träumt nicht davon bei einem Schönheitswettbewerb teilzunehmen. Ich weiß gar nicht soll ich lachen oder weinen, ich bin richtig glücklich aber ich habe auch ein bisschen Angst. Ich weiß ja nicht was da auf mich zu kommt. Was muss ich machen, bin ich überhaupt schön genug?

„Mama was muss ich machen bei der Jury in Münster?“

„Kein Problem, Lilli, Du musst ganz einfach Du sein, sei höflich, halt dich gerade und schau den Leuten immer in die Augen, Blickkontakt ist sehr wichtig“.

„Und die anderen Konkurrenten? Was ist, wenn die nicht lieb sind?“

„Ach Lilli die sind bestimmt ganz lieb, da gibt es viele Teddybären und jeder zeigt sich von seiner besten Seite“.

„Darf ich denn bitte mein Püppchen mitnehmen?“

„Natürlich, darfst Du das, Du bist ja noch ein kleines Mädchen, das wird alles ganz wunderbar“.

„Und bekomme ich dann auch einen 1. Preis, so wie der Emil, der Emil bekam einen 1. Preis und er ist ganz stolz darüber“.

„Er hat ja auch recht stolz darüber zu sein aber Lilli auch wenn es nur einen 3. Preis wird dann ist das ganz fantastisch, benimm dich höflich und sei immer freundlich, mehr verlangt niemand von Dir, ist ja nur für 3 Tage. Am Sonntag darfst Du wieder mit nach Hause“.

Donnerstag, 26. April 2018

Ich habe Bauchschmerzen und bin ganz zippelig. So ein Schönheitswettbewerb ist ganz schön aufregend. Ich habe mein Fell bestimmt schon zum 20. Mal gebürstet und meinen Mantel aus und wieder angezogen, der ist ganz in Ordnung aber ich will ja auch perfekt sein. Was für ein Glück, dass ich Antoinette bei mir habe, ohne meine Puppe würde ich mich ganz verloren fühlen. Ich habe mit Emil gesprochen, ich wollte wissen wie es so ist, wenn man begutachtet wird aber Emil hat gesagt ich soll mich nicht so anstellen, der oder die Schönste gewinnt eben, und ich habe geantwortet er solle nicht so von sich eingenommen sein und jetzt redet er nicht mehr mit mir. Timo kann ich auch nicht fragen, er war noch nie bei einem Wettbewerb dabei.

Mama hat mir einen ganz bequemen Korb gebracht, sie hat ein weiches Kissen hineingelegt, da darf ich jetzt kuscheln und morgen früh geht es dann los, ich bin noch nie soweit mit dem Auto gefahren, hoffentlich wird mir nicht schlecht, das wäre eine Katastrophe, wenn ich ganz grün im Gesicht in Münster ankommen würde. Mama hat mich jetzt beruhigt und sie hat versprochen bei mir zu bleiben bis wir bei der Jury wären und sie würde mich auch jeden Tag besuchen kommen und egal welchen Preis ich bekomme für sie wäre ich sowieso die Allerschönste.





Freitag, 27. April 2018

Die Reise nach Münster ist ganz angenehm, ich liege ganz bequem in meinem Korb und döse noch vor mich hin. Ich habe bloß Angst mich zu viel zu bewegen, nicht dass ich mit zerknittertem Mantel ankomme.

Jetzt, das Auto hat angehalten, der Motor läuft nicht mehr. Kurze Zeit später hebt mich Mama mit dem Korb aus dem Auto. „Jetzt wird es ernst Lilli, immer schön lächeln“. Habe ich mich da getäuscht oder klingt Mamas Stimmer etwas höher? Ist auch sie aufgeregt? In meinem Bauch grubbelt es ganz schön doll und auch meine Pfoten sind ganz kalt aber ich atme tief durch und lächle, ich schaffe das ganz bestimmt.

Ich drehe mich kurz auf die Seite so, dass ich mit einem Auge sehen kann wohin wir gehen. Mama meldet uns beim Counter an und man geleitet uns zu einer sehr netten Dame. Ich darf aus meinem Korb klettern und mich zu meinen Mitstreitern stellen. Ich bin wieder einmal die Größte. Auch Mama ist total beeindruckt von den vielen Teddybären, einer schöner als der andere. Etwas verloren stelle ich mich ganz nach hinten in eine Ecke und lasse meinen Emotionen freien Lauf. Eine einzelne kleine Träne kullert aus meinem Auge, schnell wische ich sie mit der Pfote weg und lächle…

Samstag, 28. April 2018

Heute hat Mama mich besucht, ich habe mir ganz doll gefreut. Sie flüsterte mir ins Ohr: „Und Lilli, alles in Ordnung? Wie war die Jury?“

„Ja Mama alles ist ok, die Leute von der Jury waren alle ganz nett und lieb, ob ich ihnen gefalle weiß ich nicht aber weißt du gestern Abend so gegen 10, als die Lampen erloschen da fürchtete ich mich schon ganz schlimm, ich kannte ja keinen von den anderen Bären und die sprechen alle ganz fremde Sprachen, ich hätte am liebsten geweint. Dann nahm mich meine Tischnachbarin bei der Hand und tröstete mich. Weißt Du Mama heute Abend da werden wir wissen welchen Preis ich bekomme, ich bin schon ganz aufgeregt, und du Mama, bist du auch aufgeregt? stell dir nur mal vor ich würde einen ersten Preis gewinnen das wäre doch superfenomenal“.

„Jetzt beruhige dich Lilli und versuche zu entspannen wenn die Besucher weg sind, denn es wird noch ein langer Abend und du möchtest doch frisch ausschauen. Ich drücke dir ganz fest die Daumen und wir sehen uns morgen und dann fahren wir wieder nach Hause, Toi toi, toi Lilly!

21,45 Uhr

Ich bin so nervös, habe Angst mir in die Hosen zu machen vor lauter Aufregung, mein Herz pocht wie wild, wie lange dauert das denn noch. Ich will jetzt endlich eine Entscheidung.

Und sie kommt die Entscheidung, ich habe nicht gewonnen, schade ich wäre sehr gerne die Schönste gewesen. Auf einmal ist die Aufregung wie weggeblasen, ich bin nur noch müde. Jetzt brauche ich meinen Schönheitsschlag. Gute Nacht, morgen bin ich wieder da.

22,10 Uhr

Lilli, Lilli, du musst noch mal auf die Bühne!! Ich war schon fast zu Bett und jetzt soll ich wieder auf die Bühne. Was soll das, ich habe keine Lust mehr, ich will viel lieber schlafen. Etwas lustlos gehe ich auf die Bühne und lächle, wenn ich auch nicht weiß warum. Doch dann kommt es: „Lilli hat den Publikumspreis gewonnen“. Ich glaube ich habe mir verhört, den Publikumspreis, dieser absolut begehrteste Preis soll für mich sein. Auf einmal ist die ganze Aufregung wieder da, ich lächle aber ich muss ganz einfach weinen, ich weine vor Glück, vor Freude, vor Stolz. Ich stelle mich den Fotografen, ich spreche hier mit jemandem, dort will man etwas von mir wissen, aus den Augenwinkeln sehe ich wie Mama applaudiert. Ich bin auch ganz stolz auf meine Mama. Dann endlich darf ich ins Bett, jetzt hätte ich gerne noch etwas gefeiert aber da ich ja noch ein kleines Mädchen bin ist jetzt schlafen angesagt. Ich liege noch lange Wach, kann einfach meine Augen nicht schließen. Es ist alles so unwirklich, so total unerwartet, aber es ist superfenomenal!!!





Sonntag, 29. April 2018

Ich habe sehr wenig geschlafen diese Nacht, zu groß war die Aufregung. Ich, die ich so oft gehänselt wurde, weil ich großes Mädchen noch immer meine Puppe mit mir rumschleppe, ich habe diesen großen Preis bekommen, welches Mädchen träumt nicht davon.

Den ganzen Tag über muss ich mich immer wieder den Fotografen stellen. Wildfremde Menschen wollen ein Selfie mit mir machen. Ich kann es noch immer nicht glauben, dass ich diesen Preis bekam.

Am Nachmittag kommt Mama mich abholen, wir fahren jetzt wieder nach Hause, und ich habe 2 Trophäen und das werde ich dem Emil unter die Nase reiben. Mama nimmt mich ganz fest in den Arm, sie ist genau so stolz wie ich. „Ich wusste es Lilli, dass du es schaffst, toll gemacht mein Mädchen“. Mir brennt noch etwas auf der Seele „Du Mama kann man auch einige Wettbewerbe mitmachen?“ „Ja bestimmt schon Lilli aber weißt du man soll sein Glück nicht herausfordern. Es ist eine wundervolle Erfahrung und wenn man dann auch noch Erfolg hat soll man es dabei belassen und sich einfach freuen“.

Ich klettere wieder in meinen Korb und wir sind knapp im Auto da fallen mir auch schon die Augen zu.