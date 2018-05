52kg pro Awunner pro Joer, sou vill Plastik consomméiert all Lëtzebuerger Resident, Eurostat no. De Grand-Duché schneit éischter schlecht am EU-Ranking of.

Promo - Ee Liewen ouni Plastik (03.05.2018) Eis RTL-Journalistin Deborah Ceccacci mécht de Selbstversuch a versischt 10 Deeg ouni Plastik ze liewen! De Reportage den Owend um 7 am Magazin!

Mä de Plastik ass bëlleg hierzestellen an et kritt een en och an alle méigleche Formen a Faarwen. A genee aus deem Grond ass en och fir d’Industrie esou attraktiv. D’Offer ass enorm an dacks denken d’Leit och net weider beim akafen driwwer no a gräifen zou.

Eis RTL-Journalistin Deborah Ceccacci huet sech mat där Thematik méi intensiv ausernee gesat an huet sech d’Zil gesat, 10 Deeg laang ganz op Plastik ze verzichten, mam Zil erauszefannen, wéi einfach oder schwéier dat an eiser Gesellschaft vun haut ass.

Bis Enn 2018, dierfe beispillsweis keng gratis Plastikstute méi ugebuede ginn. Bis op déi ganz dënn, déi ee kennt aus dem Uebst- a Geméis Rayon. Domat wëll ee bei der Consommatioun vun dësen Tute vun aktuellen 140, op 90 Tute bis 2019 pro Awunner pro Joer erofgoen. Respektiv sollen et der bis 2025 souguer nëmme méi 40 pro Kapp pro Joer sinn.

Mä domat eleng ass et net gedoen. Dat huet och eis Journalistin an hirem Selbstversuch gemierkt. Ganz ouni Plastik ass hautdesdaags praktesch onméiglech, dofir fënnt een es an ze villen Alldag-Objeten. An en ze reduzéieren, ass och en Challenge fir sech. Et muss ee ganz bewosst domat ëmgoen, komplett ëmdenken a ganz dacks och op munches verzichten. Mä et ginn duerchaus alternative fir alles.



Wéi eng dat sinn? Wéi den Alldag ouni Plastik kann ausgesinn? A wéi de Selbstversuch ausgaangen ass, gesitt Dir am Reportage den Owend um 19 Auer am Magazin. Wou Dir do dernieft och gewuer gitt, wisou de Plastik eigentlech esou schiedlech fir de Mënsch ka sinn, an eng Lëtzebuergerin kenne léiert, déi hiert Liewe scho ronn 3 Joer ouni Plastik lieft.