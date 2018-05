Mobbing an der Patisserie, d'Revanche kënnt direkt (02.05.2018) D’Vega Blossom aus den USA huet sech a sengem Liewe scho méi dacks misse Kommentaren iwwert säi Gewiicht unhéieren. Elo koum d'Retourkutsch!

Wéi géingt dir reagéieren, wann iech eng hondsfriem Persoun op eemol beleidegt? Näischt soen an einfach weider goen, frech zréck äntwerten oder déi Persoun roueg zur Ried stellen? Dat 19 Joer jonkt Vega Blossom huet nach eng aner Manéier fonnt fir sech ze wieren, wéi hatt sech an enger Pâtisserie e béise Kommentar huet missen unhéieren. A seng Reaktioun huet an de soziale Netzwierker fir vill Zousproch gesuergt!

D’Vega Blossom aus den USA huet sech a sengem Liewen scho méi dacks missen Kommentaren iwwert säi Gewiicht unhéieren. Schonn an der Schoul huet et ugefaang, mee mat der Zäit huet d’Vega geléiert domat ëmzegoen. Am Ufank wollt hatt net méi aus dem Haus goen an hätt just nach breet Sweatshirten ugedo. Spéider ass d’Vega awer driwwer ewech komm an huet sech sou gär wéi et ass.

Sou selbstbewosst wéi et haut och ass – wat him viru kuerzem an enger Pâtisserie geschitt ass, huet d’Vega net kal gelooss. Et war en Dag wéi all aneren, wéi d’Vega no der Aarbecht nach Cupcakes kafe wollt. Hannert him an der Schlaang stounge zwou Fraen. Wéi et dunn un him war seng Bestellung ofzeginn, hätt eng vun de Fraen hannert him haart gesot: “Hoffe mer, dass déi fett Kou net all d’Cupcakes ewechkeeft”.

Dat wollt d’Vega net einfach sou op sech sëtze loossen, an huet wuel op déi beschtméiglech Manéier reagéiert. Am Plaz vun deene 6 geplangten Cupcakes, huet hatt all déi 20 Cupcakes kaf déi nach iwwereg waren! Wéi hatt méi spéit op Facebook beschriwwen hat wat virgefall ass, huet et eng richteg Well u Reaktiounen ausgeléist. Net nëmmen säi Frënd ass houfreg op d’Vega, och de Besëtzer vun der Pâtisserie ënnerstëtzt seng Aktioun. Hie profitéiert souguer dovun, well zanter dass d’Geschicht viral gaangen ass, boomt säi Geschäft!





Eng Win-Win Situatioun also – ausser fir déi Madame déi d’Vega beleidegt huet. Si ass dës Kéier ouni Cupcakes Heem gaangen.