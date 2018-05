Schräin zu Éiere vun der Prinzessin Diana (02.05.2018) A gutt zwou Wochen ass et esouwäit, dann ass d’Hochzäit vum Joer! Da ginn de Prënz Harry a seng Verloobten d'Meghan Markle sech d'Jo-Wuert.

Den John Hoatson wunnt net an England, mä an den USA, méi genee a Florida. Zu senger grousser Leidenschaft ass den haut 45 Joer alen deemols gewëssermoossen duerch Zoufall komm.Ugefaangen huet et mat allem, wou d'Diana drop ofgebild war, Bicher an Zäitschrëften. Nom Dout vun der Prinzessin wollt den John seng Kollektioun op en neie Level bréngen an huet privat Géigestänn vun der Prinzessin a vu Leit, déi hir no stoungen, gesicht. E Stéck op dat hie besonnesch houfreg ass, ass wuel och eent vun de skurrilsten: hien huet fir 300 Dollar e Stéck Hochzäitskuch ersteet.A sengem Schräin fënnt ee mëttlerweil wierklech alles, vu signéierte Fotoen hin zu Seefen, déi d’Prinzessin anscheinend benotzt soll hunn. De Wäert schätzt hie selwer op méi ewéi eng hallef Millioun Dollar.