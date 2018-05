Niewent den "normale" Beruffer, wéi Dokter, Kach oder Staatsbeamten, ginn et och eng ganz Partie méi exotesch an ongewéinlech Beruffer, déi méi rar sinn.

Beruffer di et geschwënn net méi gëtt (02.05.2018) Am Kontext vum Dag vun der Aarbecht maache mer elo e klengen Tour ronderëm d‘Welt wou mer iech Beruffer virstellen di ëmmer méi rar ginn.

En Dënschdeg war jo den 1. Mee, den Dag vun der Aarbecht!



An deem Kontext maache mer e klengen Tour ronderëm d‘Welt, wou mer iech Beruffer virstellen, déi ëmmer méi rar ginn, an eventuell geschwënn guer net méi do sinn! Skurril a scho bal nostalgesch Beruffer ginn et an allen Ecker vun der Welt !



Deelweis esou speziell Aktivitéiten, dass der deelweis bestëmmt nach ni eppes dovun héieren hutt!



Dorënner fält och esou eppes Skurrilles wéi den Ouerebotzer, deen een zum Beispill am Bangladesch begéint oder de Kinos-Projektionist, den Auermécher oder de Kreateur vun Neons-Luuchten.