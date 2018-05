De Fuerscher vun der University of Washington no wieren d'Hormoner Schold un deem Libido-Phenomen. Tatsächlech sollen nämlech déi Leit, déi uerdentlech een iwwert den Duuscht gedronk hunn a mam décke Kapp den Dag duerno, méi Loschtgefiller hunn, wéi niichter.Schwéier ze gleewen, mat Nowierkungen wéi Kappwéi an Iwwelzegkeet, awer net onméiglech...Der Etüd no si virun allem Männer mam Rescht-Alkohol am Blutt méi liicht erregbar. De Frae kënnt dat net ganz ongeleeën, well och hiert Verlaangen ass mam Alkohol vum Owend virdrun extra befligelt. Net ouni Grond, den Testosteron-Spigel ass bei ugeheiterten Dammen nämlech besonnesch héich.Eng praktesch Niewewierkung huet den "Horny Hangover" natierlech och, de Sex hëlleft géint den décke Kapp a reduzéiert Stress. Trotz allem, soll dat kee Fräifaartsschäi sinn, well ze vill des Gudden, kann och de Géigendeel bewierken.