Den David Goldrake huet et definitiv gepackt an Amerika Fouss ze faassen, do wou schonn de Siegfried a Roy hiren Debut haten. De Wee dohi war keen einfachen, zemools nom trageschen Accident am Cape zu Ettelbréck mat senger Fra Abbey Lynn am Joer 2015. D'Koppel huet un hirem Zil festgehalen an am Abrëll 2017 souze si am Fliger Direktioun Las Vegas.Vun do un ass et biergop gaang. Mëttlerweil steet de Lëtzebuerger un der Säit vun de gréissten Artisten op der Welt a seng Fan-Communautéit wiisst mat all Show, an dat sinn der elo schonn 250.