Wann ee Member vun enger Ekipp ass, déi bei "Jackass" säi Geld verdéngt, da muss ee mol mat där enger oder anerer Verletzung rechnen. Ma wat dem wuel bekanntste Gesiicht vun "Jackass", dem Johnny Knoxville, elo zu Las Vegas geschitt ass, war da souguer fir hir Verhältnisser aussergewéinlech.

Him ass nämlech, wärend deem hien an engem Hotel seng Nues gebotzt huet, säi lénkt A erausgesprongen. Dat Ganzt hätt hie gemaach, well hie gedréchent Blutt a senger Nues hat, dat wéinst engem Stunt dee schif gaangen ass.

Wéi den Johnny Knoxville betount, hätt d'Situatioun engem Zeechentrickfilm geglach. Dono hätt hien säin A vum Buedem opgeraf an et einfach nees zréck op seng Plaz gedréckt. Dono hätt hie säi Produzent kontaktéiert.

Wärend den Dréiaarbechte fir säin neie Film "Action Point" ass hie kuerz virdrun aus ronn 6 Meter an d'Déif gefall an dobäi mam Gesiicht opkomm. Hie koum mat enger Ambulanz an d'Spidol ass dunn kuerz dono awer nees entlooss ginn a bis a säin Hotel zeréckgaangen.

Iwwregens ass dem Johnny Knoxville virun net all ze laanger Zäit schonn emol en A aus dem Kapp gesprongen, och wann net ganz esou extrem wéi dës Kéier. Deemools hat hien d'Story beim Jimmy Kimmel an der Show erzielt.