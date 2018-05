© AFP

An engem handgeschriwwene Bréif, deen der US-Zäitschrëft "InTouch" virläit, gëtt den 51 Joer ale Thomas Markle Jr. sengem zukënftege Schwoer, Prënz Harry, e Rotschlag: "Et ass nach net ze spéit. D'Meghan Markle ass offensichtlech net déi richteg Fra fir Iech". Déi aus der US-Serie "Suits" bekannten Actrice wier eng "uewerflächlech an agebillte Fra, déi mat Iech an déi ganz kinneklech Famill fir domm verkeeft". Déi geplangten Hochzäit wier "dee gréisste Feeler an der Geschicht vun de royalen Hochzäiten".Den Hallefbrudder vum Meghan Markle kritiséiert op d'Schäerfst, dass dem Prënz Harry seng Zukënfteg hir eege Famill emol net op d'Zeremonie invitéiert hätt, dofir awer léiwer Friemer. "Wie mécht dann esou eppes?".Weider heescht et am Bréif, dass hire Papp sech héich verschëlt hätt, fir dem Meghan hir Schauspill-Ausbildung ze finanzéieren. "Elo wier et emol un der Zäit eppes zeréckzeginn. Vergësst hatt elo säin eegene Papp, wéi wann et en net géing kennen?".Vun enger "falscher Mäerchenhochzäit" geet nach rieds. De Prënz Harry an déi kinneklech Famill misst deem een Enn setzen, ier et ze spéit ass. Seng Hallefschwëster wéilt gär Prinzessin spillen, ganz am Interêt vun enger Hollywood-Actrice.De Prënz Harry an d'Meghan Markle gi sech den 19. Mee um Terrain vum Schlass Windsor d'Jo-Wuert. Den Thomas Markle Jr. an och déi aner Hallefschwëster hate sech schonn e puer Mol kritesch zu Wuert gemellt. Et ass och net gewosst, ob dem Meghan Markle hire Papp effektiv net invitéiert gouf, bekannt ass just, dass d'Mamm ënnert de Gäscht ass.