D'Séverine Peiffer, de Joel Nepper an de Manu da Costa sinn den Owend eis Invitéen am Live! Planet People.

D'Séverine Peiffer an de Joel Nepper si passionéiert Fotografen an hu sech dobäi op eng al Technik spezialiséiert.De Manu da Costa deelt säi Joer an zwee. De Summer iwwer bedreift hien de Kyosk, de Wanter mécht hie sech duerch d'Bascht an entdeckt d'Welt.