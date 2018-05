E Mëttwoch um spéide Moien huet et zu Wattenheim (D) an engem Haus gebrannt, e puer Stonne méi spéit nach emol am Nopeschduerf, mat enger Gemeinsamkeet.

© Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Wéinst engem techneschen Defekt war e Feier an engem Eefamilljenhaus zu Wattenheim ausgebrach. Wéi d'Pompjeeën an d'Police am Kader vun der Brandbekämpfung op der Plaz waren, gouf eng nawell gréisser Cannabis-Anlag mat e puer ausgewuesse Plazen entdeckt. Den 62 Joer alen Hausbewunner war zum Zäitpunkt vum Feier net doheem, gouf awer Heem zitéiert, wuel net nëmme wéinst dem Feier. D'Ermëttlunge lafen.Nëmmen e puer Stonne méi spéit, gouf am Nopeschduerf, zu Carlsberg e weidert Feier gemellt. Betraff och nees en Eefamilljenhaus. Den Hausbesëtzer hat awer am Virfeld probéiert d'Feier selwer ze läschen, ouni Succès. Nodeems dunn d'Pompjeeën ukomm sinn, war och séier kloer wisou. Och dëse Mann hat eng Cannabis-Ziichterei a sengem Haus. Zoufall oder net, och hei lafen d'Ermëttlungen.