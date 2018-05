© Twitter / Kensington Palace

Liveticker Alles uweisen

Vun 11 Auer u kënnt Dir déi royal Hochzäit am LIVESTREAM materlierwen!

They are looking forward to the day and to being able to share their celebrations with the public and wanted to share the following details about their wedding on May 19th with you: pic.twitter.com/hZbn7reYCc — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 12 février 2018

dierfen déi vun der Koppel extra invitéiert Leit aus dem Public op den Terrain vum Schlass Windsor.ginn d'Hochzäitsgäscht mat Busser bei de ronnen Tuerm vum Schlass gefouert an dierfen an der St George's Chapel Plaz huelen.kënnt déi kinneklech Famill un. De Prënz Harry a säi Brudder William ginn deen Ament op der Westtrap vun der Kapell erwaart. Virdrun wäerte si kuerz déi 200 Vetrieder vun ONGen, mat deenen d'Koppel en enke Kontakt huet, begréissen.gëtt, wéi et dem kinnekleche Protokoll entsprécht, d'Queen Elizabeth II. als leschte Member vun de Royals erwaart.dierf een den Otem unhalen, da kënnt d'Braut un. Deen Ament dierft och endlech d'Fro ëm hire Rack gekläert sinn. Un hirer Säit, hir Manm Doria Ragland. Dem Meghan Markle hire Papp, Thomas Markle, allerdéngs net derbäi, hie muss sech vun enger rezenter Häerz-OP erhuelen.fänkt d'Zeremonie an der St George's Chapel un. D'Mass gëtt vum Dekan David Conner gehal, fir déi eigentlech Hochzäitszeremonie ass de ranghéchste Geeschtlechen, den Äerzbëschof vu Canterbury Justin Welby, zoustänneg.Um Harry senger Säit ass de Prënz William, deen 2011 och Zeie bei der Hochzäit vu sengem grousse Brudder mam Catherine war. Déi kleng Prënzekanner George an Charlotte sinn d'Blummekanner. Net gewosst ass, wien d'Meghan Markle bis bei den Altoer begleet an d'Roll vun hirem Zeien huet.No der Zeremonie, weist sech déi frësch bestuete Koppel kuerz op der Westtrap vun der Kapell, fir do an hir Kutsch ze klammen. An der oppener Ascot-Landauer-Kutsch, gezu vun de 4 Päerd "Milford Haven", "Storm", "Plymouth" an "Tyrone" fueren de Prënz an d'Meghan Markle eng 25 Minutten duerch Windsor, fir sech dem Public ze presentéieren.An der St George's Hall um Schlass Windsor hëlt déi frësch bestuete Koppel am Nomëtteg hir Hochzäitsgäscht an Ëmfang.ass déi eigentlech d'Hochzäitsfeier mam Iessen am Frogmore House geplangt, an dat just fir den enkste Famillje- a Frëndschaftskrees. Britesche Medien no soll d'Meghan do och eng Ried preparéiert hunn.

E puer Detailer

Prince Harry and Ms. Markle would like their wedding day to be shaped to allow members of the public to share in the joy and the fun of the day. They have today given further details how public guests will be involved in the celebrations on May 19. pic.twitter.com/V62uqRW8m0 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2 mars 2018

© Twitter / Kensington Palace

Ëmmer nees ee vun den Haaptsujete bei enger royaler Hochzäit: Wéi sinn d'Invitéeën ugedoen? Passt den Hutt bei de Rack? Wéi dierf ee sech iwwerhaapt undoen? Genee dofir huet de Kensington Palace en Dresscode verschéckt.Bei den Dammen ass den Hutt e Must an den allgemengen Dresscode dierf kee Fashion-Fauxpas sinn, dat heescht et soll filigran sinn. Räck a Juppe solle bis bei de Knéi goen an et "muss" en Nylonscollant drënner sinn. D'Schëllere musse bedeckt sinn. Bei de Männer soll et e Kostüm mat Krawatt sinn.Wéi bei Hochzäiten üblech, dierfen d'Damme sech net wäiss kleeden an och net komplett schwaarz. Bei de Männer soll et dogéint kee beige oder crème-faarweg sinn. Fir owes ass den Dresscode schreift den Dresscode buedemlaang Cocktail-Kleeder, Frack oder Smoking vir.Gefeiert gëtt awer net just mat der Famill an de Frënn, déi royal Koppel huet donieft nach 2.640 Leit aus dem Vollek op hir Hochzäit um Schlass Windsor invitéiert. Ënnert den Invitéë si Mataarbechter aus Associatiounen, Schoulkanner an och Employéeën aus dem Kinnekshaus.Op e Stéck vum Hochzäitskuch dierfen déi Leit awer net hoffen, si goufe gebieden, sech hire Picknick selwer matzebréngen. Op der Plaz ginn et just kleng Erfrëschungen a Snacks. D'Iddi vun der Koppel war et, mat där Aktioun fir eng "familiär Atmosphär" am Park vum Schlass Windsor ze suergen.Den 19. Mee soll ville Leit als besonneschen Dag an de Käpp hänke bleiwen, en Dag, wou uerdentlech gefeiert dierf ginn. Dowéinst gouf d'Spärstonn vun de Caféen a Puben an der Nuecht op e Sonndeg ëm 2 Stonnen, respektiv op 1 Auer, verlängert.Bekannt war jo schonn, wéi eng Taart sech d'Koppel an der renomméierter Patisserie "Violet Bakery" erausgesicht huet. Zerwéiert gëtt eng Bio-Taart aus Zitrounen an Hielenner mat Bottercrème a richtege Blummen als Deko, déi "liicht Aromae vu Fréijoer" am Kensington Palace solle verstréimen.Beim Menü huet sech d'Koppel fir ganz klassesch Platen decidéiert mat saisonalem Geméis aus der Regioun, sou vill huet de kinnekleche Kichechef scho verroden. De Prënz a seng Zukënfteg hätten och sämtlech Menü-Propose geschmaacht, ma op wat genee si sech festgeluecht hunn, bleift geheim, just souvill: D'Schnittercher musse sou preparéiert sinn, dass ee just 2 Mol muss dra bäissen.De Moudefotograf Alexi Lubomirski steet bei der royaler Hochzäit hannert der Kamera. Hien hat d'Koppel scho bei hirer Verlobung fotograféiert.Och bei de Blummen ass gewosst, wien den Optrag kritt huet, d'Floristin Philippa Craddock. D'Harry an d'Meghan wëllen, dass d'Kapell an d'Hal mat saisonale Blummen aus der Regioun dekoréiert ginn, dat heescht vill wëll Wiseblummen, wäiss Rousen a Päischtrousen.Virop, ëm déi direkt Käschte vun der luxuriéiser Feier muss de britesche Steierzueler sech keng Suerge maachen. Dat britescht Kinnekshaus huet annoncéiert, sämtlech Rechnungen ze bezuelen. Eleng d'Ausgabe fir d'Feierlechkeete gi vun Experten op 1,9 Milliounen Euro geschat. D'Käschte fir den Hochzäitsrack, respektiv béid Räck, an d'Hochzäitsrees wëllen de Prënz Harry a seng zukënfteg Fra selwer bezuelen.Allerdéngs mussen d'Brite fir déi enorm Käschten ëm d'Sécherheetsmesuren an d'Täsch gräifen. Wéinst der akuter Terrorgefor an de rassistesche Menacë géint d'Meghan Markle sollen dës Käschten nämlech däitlech méi héich, si wéi bei der Hochzäit vum Prënz William mam Catherine. De Staat hat dat ronn 7 Milliounen Euro kascht.: Amplaz vun Hochzäitskaddoen huet d'Koppel e ganz besonnesche Wonsch, si hunn d'Leit opgefuerdert u 7 ONGen ze spenden . Déi erausgesichten Organisatiounen engagéiere sech an ënnerschiddleche Beräicher: ënnert anerem fir Sans-Abrisen, Weesen, HIV-Infizéierter a Fraen aus indesche Slums.

Net vergiessen: De royale Mega-Event den 19. Mee live am Stream op RTL.lu an op der App!