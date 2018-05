X

Nieft der Presentatioun vun der Hotelsschoul zu Dikrech an den eenzelne Formatiounen, déi een do maache kann, sinn och guidéiert Visitten duerch dat ganzt Gebai, Informatiounsstänn an et gi verschidden Atelieren ugebueden.Am Moment hu quasi an all d'Schoule Porte-ouverten, fir de Schüler, déi vum Fondamental an de Secondaire wiesselen, besser bei der Orientatioun ze hëllefen.