Am Auto vun de Polizisten ass et dem Mann, dee virum Festzelt um Buedem agesammelt gi war, schlecht ginn an hien huet sech missen iwwerginn. Eng onappetitlech Situatioun fir d'Polizisten.De jonke Mann huet d'Beamten elo awer positiv iwwerrascht, hien huet sech nämlech mat engem Bréif entschëllegt. D'Police vu Stuttgart huet de Bréif mam Kommentar "Hut ab" op Facebook publizéiert.Hie kéint sech gutt virstellen, wéi onangenehm d'Situatioun fir d'Poliziste misst gewiescht sinn, huet de jonke Mann geschriwwen a sech an aller Form fir "d'eidel Maache vu sengem Mo am Auto vun de Polizisten" entschëllegt.Donieft huet hien och nach fir déi frëndlech an hëllefsbereet Aart a Weis Merci gesot. Ouni Mënsche wéi d'Police wär et fir sou "Feierlustige" wéi hien däitlech méi geféierlech an domadder allgemeng manner spaasseg, esou Festivitéiten ze besichen, sou nach de Mann.Zum Schluss huet de Mann de Beamten nach e rouegt Fest gewënscht, mat manner Leit wéi hien.