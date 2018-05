X

Ulass war den traditionellen "Dîner institutionnel". An d'Regierung war au grand complet vertrueden.DÎNER INSTITUTIONNEL DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT AU CHÂTEAU DE BERGVendredi 4 mai 2018, Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse, le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière, ont reçu au Château de Berg les membres du Gouvernement, accompagnés de leurs conjoints, dans le cadre d'un dîner institutionnel.Etaient présents lors de ce dîner institutionnel :Premier Ministre - ministre d'EtatMinistre des Communications et des MédiasMinistre des CultesMinistre de la CultureVice-Premier ministreMinistre de l'EconomieMinistre de la Sécurité intérieureMinistre de la DéfenseMinistre des Affaires étrangères et européennesMinistre de l'Immigration et de l'AsileMinistre de la JusticeMinistre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaireMinistre de la Sécurité socialeMinistre de la Coopération et de l'Action humanitaireMinistre des SportsMinistre du Développement durable et des InfrastructuresMinistre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateursMinistre aux Relations avec le ParlementMinistre des FinancesMinistre de la SantéMonsieur Dan KerschMinistre de l'IntérieurMinistre de la Fonction publique et de la Réforme administrativeMinistre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la JeunesseMinistre de l'Enseignement supérieur et de la RechercheMinistre de la Famille et de l'IntégrationMinistre à la Grande RégionMinistre de l'EnvironnementMinistre du LogementMinistre délégué à l'Enseignement supérieur et de la RechercheSecrétaire d'Etat au Développement durable et aux InfrastructuresSecrétaire d'Etat à l'EconomieSecrétaire d'Etat à la Sécurité intérieureSecrétaire d'Etat à la DéfenseSecrétaire d'Etat à la CultureSecrétaire général du Conseil de GouvernementSecrétaire adjoint du Conseil de Gouvernement