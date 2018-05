Nach bis de Juni ass de Marc Schmit mat sengem Programm am ganze Land op Tour.

VIDEO: Première vu ScHmIT Happens

Première vu Schmit Happens (07.05.2018) D'FLF, déi nei Policeautoen, de Maître an d'Politiker: Et gouf kee beim Marc Schmit verschount.

Egal op mat Gesang, als Hoppen Theid um Training bei der FLF, oder als Parodie op bekannte Figuren oder Spëtzepolitiker. Den Marc Schmit weess, wéi hie säi Public begeeschtert. A grad an engem Waljoer kënne sech déi 3 Auteuren, déi d’Stécker fir d’Show schreiwen, u potentielle Comedy-Material net bekloen.

Dat erkläert och, dass d’Premiere e Freideg schonns e richtegt gesellschaftlech Evenement war. Natierlech, well hei kee verpasse wëll, ob a wat dann elo iwwert hie gesot gëtt. Aktualitéitsbezunne Comedy, déi beim Public also gutt ukënnt.

Et ass schonns fir déi sechste Kéier, dass de Comedian mat sengem Solo-Programm op Tour geet. Queesch duerch d’Land an dëst d'Kéier souguer bis an de grousse Sall vun der Rockhal. Nach bis de Juni ass de Marc Schmit op Tour.