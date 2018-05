D'Vanessa ass Veganerin ... a widderleet verschidde Clichéen (07.05.2018) Weis mir däi Frigo an ech soen dir, wien s de bass - ëmmer méi Leit definéiere sech duerch hir Iessgewunnechten.

Rezept fir dem Vanessa seng "Schokocrossies" (07.05.2018) Hutt dir och eng konsequent Ernierung a sidd net kameraschei? Da mellt Iech bei eis ënner magazin@rtl.lu

D'Hannerfroe vu senger eegener Ernierung läit am Trend, et kéint ee soen, et huet sech zu enger Aart "Relioun" entwéckelt. Well bei der Fro, wéi eng dann elo déi eng "richteg" Ernierungsweis ass, ginn d'Meenungen auserneen.An enger neier Serie portraitéiere mir Leit, déi sech mat deem, wat se iessen, auserneesetzen, sech e stéckwäit doduerch definéieren.An der éischter Episod besiche mir eng Veganerin, déi sech haaptsächlech aus ekologesche Grënn dozou entscheet huet, weder Déieren nach Produite vun Déieren z'iessen.D'Ëmgewinnung war ufanks zwar net ganz einfach, mä de Cliché, dass Veganer ausser Zalot net vill iesse kënnen, wëll d'Vanessa widderleeën.