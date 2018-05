Kuerz virun der Prënzenhochzäit a Groussbritannien leeft an den USA e Film, deen d'Kenneléieren vum Prënz an der Schauspillerin nospillt.

Film: "Harry and Meghan: a Royal Romance" (07.05.2018) De Film beschäftegt sech mat där Zäit, wou si sech kenne geléiert hunn bis zu hirer Verlobung.

Datt si eng Koppel sinn, war laang geheim. Am Dezember 2016 goufen de britesche Prënz Harry an déi amerikanesch Schauspillerin Meghan Markle fir déi éischte Kéier zesummen fotograféiert. An elo, knapps annerhalleft Joer dono, gi si sech d’Jo-Wuert an déi ganz Welt wäert den 19. Mee dobäi nokucken. Mä wéi hu si sech kenne geléiert, ween huet den éischte Schrëtt gemaach? E Film zeechent dës romantesch Geschicht fir d’Fans vun der Prënzekoppel no.



Jo, hir Lovestory ass wéi e schéine Liebesfilm. De Prënz trëfft déi wonnerschéi Schauspillerin an et ass déi grouss Léift! D’Geschicht vum Prënz Harry a Megan Markle bitt definitiv Stoff fir e romantesche Film. A genee déi erzielt „Harry and Meghan: a Royal Romance“.

Déi royal Koppel gëtt vun de Fernsehstare Murray Fraser a Parisa Fitz-Henley verkierpert. An d’Megan Markle ass méi, wéi just eng schéin an talentéiert Schauspillerin.





„Hat ass e gutt Beispill, fir eng Fra mat vill Selbstvertrauen. Et war schéin, déi Roll ze spillen. Ech hu vill iwwer säi schouleschen Hannergrond geléiert an och iwwer säin Asaz fir anerer. D’Meghan huet souvill Interessantes u sech, souvill méi Interessantes, wéi d’Kroun, déi hat demnächst droe wäert. Schéin hat op deem Wee besser kennen ze léieren.“ esou d'Parisa Fitz-Henley, déi d'Roll vum Meghan iwwerholl huet.

Mä am Film gëtt een am Fong soss net wierklech vill Neits gewuer.

“Et geet gréisstendeels ëm déi Zäit, wou si sech kenne geléiert hunn an dat, wat an der Ëffentlechkeet ze gesi war. 95% vum Dréibuch sinn subjektiv, well dat meescht hanner verschlossenen Diere geschitt ass. Wësst der, wat am Film gesot gëtt, ka wierklech geschitt sinn oder och net… dat bleift an der Schwief.“ erkläert de Murray Fraser, de schottesche Schauspiller an der Roll vum Prënz Harry.







Et dierf also spekuléiert ginn, genee dat Richtegt fir Fans vun der Prënzekoppel. Vum éischte Kenneléieren, bis d’Verlobung. „Harry and Meghan: a Royal Romance“ soll e Sonnden an der amerikanescher Tëlee lafen. Virun der reeller royaler Hochzäit dem 19. Mee.

Ob och mir de Film am Virfeld och an Europa kënne gesinn, ass nach net gewosst. Mä da suivéiere mir eben de Dag selwer d‘Reality-Versioun vun dëser Lovestory live op der Tëlee. Mat Happy End!



Opgepasst: "Kitsch" net ausgeschloss!