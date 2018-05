En ongewéinlechen Tëschefall gouf et e Sonndeg an engem Park zu Rostock. E Réi war fortgelaf a sollt seng Fuite net iwwerliewen.

© AFP Archivbild

Wéi et vun e puer Aenzeien heescht, wier den Accident op der Héicht vum Chinesesche Pavillon am Park geschitt. D'Réi war während senger Fuite a Panik geroden a wollt tëscht de Been vun enger korpulenter Fra duerchlafen. D'Fra huet doropshin d'Gläichgewiicht verluer an ass hannerzeg op d'Déier gefall.D'Réi war dout op der Plaz, duerch e Genéckbroch. D'Fra huet missen an d'Spidol, si hat sech um Spronggelenk blesséiert.