Eis Kollege vun RTL Today ware bei den Nightlife Awards dobäi an hunn do eng Photobooth opgeriicht ... Kuckt Iech d'Fotoen un!

E Sonndeg den Owend goufe fir déi 7. Kéier d'LNA verdeelt. A 17 verschidde Kategorie goufen déi bescht Caféen, Clibb, DJen a Bartender gesicht.





FOTOGALERIE: Ganz vill flott Fotoe vun der Soirée vum Paul Theisen.



© Paul Theisen





HEI D'RESULTATER OP EE BLÉCK:



BEST NEW PLACE

SOHO LADY JANE KNOKKE OUT

BEST BAR OUT OF THE CITY

BAR:BAR NAGA BOOS BEACH CLUB

BEST PUB

THE TUBE SCOTT’S PUB PYGMALION

BEST BAR APÉRO

PANAME GO TEN LA BUVETTE

BEST BAR CLUBBING

HITCH ËNNERT DE STEILER GLOSS

BEST BARMAID

FIORELLA (PANAME) NATALIA (BAR:BAR) LAURA (SAUMUR)

BEST BARMAN

AXEL (LADY JANE) ANDREAS (SAUMUR) JOÃO (PANAME)

COUP DE COEUR DU JURY (pas d’ordre)



JOS ZERVAS

LUXURIANT

ASSOCIATION DES BARMEN LUXEMBOURGEOIS

DIPSO

BEST WINE BAR

VINOTECA VIN FINS LA RÉSERVE

BEST BAR COCKTAILS

OCTAN’S BAR:BAR LADY JANE

BEST EVENT - PRIX DU PUBLIC -

WICKI BEACH TROPHIES ON FLEEK!

BEST DJ GENERALISTE - PRIX DU PUBLIC & JURY -

DJ DEE CHU KIRSTY SUTHERLAND

BEST DJ HIP-HOP - PRIX DU PUBLIC & JURY -

DJ YANEEK DJ BISI C DREW

BEST DJ ELECTRO-HOUSE - PRIX DU PUBLIC & JURY-

TASSO & MITCH SAV FRED LE GRAND

BEST BAR OUT OF THE CITY - PRIX DU PUBLIC –

CAFÉ DE GYMNASE BOOS BEACH CLUB NAGA

BEST BAR - PRIX DU PUBLIC -

HITCH GLOSS SCOTT’S PUB

BEST CLUB - PRIX DU PUBLIC -