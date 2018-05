© AFP (Archiv)

Wéi de Usain Bolt 2009 zu Berlin de Weltrekord iwwer 100 Meter gelaf ass, huet hien fir déi éischt 30 Meter 3,79 Sekonne gebraucht. Domadder hätt hien am Test vun der Saarlännescher Police just 12 vu 15 Punkte kritt. Déi jonk Poliziste mussen, fir déi maximal Punkten ze kréien, déi 30 Meter eben an 3,49 Punkte lafen. Dat op alle Fall gesäit de Sport-Plang vir, deen 2016 vun den Police-Autoritéiten ausgeschafft goufen.Vun der Police heescht et, datt déi Zäiten awer net 1-zu-1 mateneen ze vergläiche wieren, well d'Zäite vun den zukünftege Polizisten mat enger "Lichtschranke" gemooss ginn, déi ee Meter hannert der Startlinn steet. Weider dierften d'Leefer och wielen, ob si mat engem Block starten oder aus dem Stoen. An awer huet d'Police missen zouginn, datt bis elo nach keen déi maximal 15 Punkten erreecht huet. 12 Punkte wieren de Maximum a ronn ee Véierel vun de Leefer géifen tëscht 10 an 12 Punkte kréien.