Ganz Frankräich mécht de Geck mam Dylan senge "Mocassins" (11. Mäerz 2018)

Le mec il va a koh-lanta avec des mocassins Gucci à 560€ #KohLanta #Dylan pic.twitter.com/CnizHxM414 — Georges (@georgesrigaloff) March 10, 2017

J'adore les mocassins de @dylankohlanta ils sont déjà cultes! #KohLanta — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) March 10, 2017

Dylan et ses mocassins vont nous manquer#KohLanta pic.twitter.com/W3PGNPRiCw — Médias France (@MediasFrance) March 10, 2017

De Lëtzebuerger aus der Reality-TV-Show Koh Lanta huet bestëmmt sou munches z'erziele vu senger Aventure!Direkt am Ufank vun der 21. Saison vu Koh Lanta ass ville Leit eppes opgefall, dem Dylan, deen éischte Lëtzebuerger, dee bei der Abenteuer-Show matmécht, seng Kleedung. Fir genau ze sinn, geet et ëm seng Schong, e puer Mocassinen. Wuel net déi beschten Auswiel fir esou een Abenteuer, wat och vill Fransousen a Fans vun der Show fannen. Sou huet den Dylan et nach während der éischter Episod bis an den Internet an déi sozial Medien gepackt.Verschidde Leit fannen et einfach déi falsch Schong, fir anerer en Indice, datt hien et net packe wäert. A fir nees aner Persoune sinn dem Dylan seng Mocassinen elo scho "Cultes".Trotz der ganzer Opmierksamkeet am Internet an och an de Medien huet ass den Dylan nëmmen bei der éischter Episod dobäi gewiescht. Do gouf hien dunn eliminéiert.Am Virfeld vun der Sendung hat den 22 Joer jonke fréieren Zaldot, Model an Immobilienagent, gesot, datt hien net bei "Koh Lanta" géif matmaachen, fir nei Frënn ze fannen, mä fir ze gewannen. Datt hien esou séier eliminéiert gouf, schéngt him net vill auszemaachen. De Model schéngt schonn nei Pläng ze hunn.