D'Madonna, Rhianna an d'Kate Perry bei NY-Fashion Show (08.05.2018) D'Met-GALA ass u sech d‘Ouverture vun der Joresaustellung vum Kostüm-Institut vum Metropolitan Museum of Arts.

Et ass een exklusive gesellschaftlechen Evenement zu New York, op deen d‘Grande Dame aus der Fashionbranche Ana Wintour invitéiert hat an d'Prominenz huet et sech net entgoe gelooss – dat och mam Popstar Rhianna, der Mënscherechtlerin Amal Clooney oder nach der Donnatella Versace!An engem méi déiwe Sënn geet et hei ëm kathoulesch Opwuessen. 95% vun de Designer, déi hei ausstellen, si kathoulesch an dat huet hir Entwécklung natierlech markéiert.Den Erléis vum Met-Gala geet un de Costume Institut aus dem Metropolitan Museum of Art – bei där d‘lescht Joer esou bal 12 Milliounen Dollar erakoumen. Dat kéint elo geknackt ginn – een Ticket eleng soll dës Editioun schonn 30.000 Dollar kascht hunn.