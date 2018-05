Istanbul: E flotten Trip duerch eng modern Weltsta (09.05.2018) Mir begleeden de Concierge Privé a "Brand Ambassador" Tom Meyer op Geschäftsrees an d’Tiirkei op Istanbul.

Mir gesi wéi et an deem legendären Hotel Ciragan Palace Kempinski ausgesäit, schwätzen do och mam Generaldirekter Ralph Radtke, deen 18 Joer zu Lëtzebuerg an der Hotelbranche aktiv war.



E flotten Trip duerch eng modern Weltstad um Kräizpunkt tëscht Europa an Asien an dem Schwaarze Mier an dem Mëttelmier.