© AFP Archivbild

Wéi d'Police präziséiert, hat de Bouf seng Schuel op de Chaufferssëtz geluecht a konnt do nach sou just iwwer d'Steierrad kucken.



Den Auto mat deem aussergewéinlech jonke Chauffer ass enger Patrull géint 00.20 Auer opgefall. Vun de Beamte gestoppt, huet de Jong zouginn op d'Kiermes zu Oer-Erkenschwick gefuer ze sinn. E wier awer lo um Heemwee. Do virdrun wier en duerch d'Buedkummerfënster geklotert, wier an den Auto vu sengen Eltere geklommen an hätt sech heemlech dervugemaach.



De Jong ass bei sengem Nuets-Ausfluch net blesséiert ginn, just de Spigel op der rietser Säit war erageklappt, well hie beim Parken widdert eng Heck komm war.