Och am Alter kann een zefridden sinn, esou d'Etüd vum Statec.

Déi méi Jonk an déi Al waren am zefriddensten: D'Residentë vu 16 bis 29 Joer an d'Leit tëscht 65 a 74 Joer. Dat soen nei Statistike vum Statec.Bei deenen tëscht 35 a 64 Joer ass d'Pai ee vun den Haaptfacteuren.Déi tëscht 50 a 54 hunn den niddregsten Zefriddenheets-Taux, dono geet et nees biergop.Allgemeng ass deen Taux héich hei am Land.Wéi zefridden een ass, huet dermat ze dinn, wéi vill Zäit ee mat Aktivitéite verbréngt, déi ee gäre mécht. Dat ass bei de Jonken an Eelere méi de Fall. Manner Fräizäit, méi schaffen, sech ëm d'Kanner bekëmmeren - dat suergt fir net esou en héijen Zefriddenheets-Taux, seet d'Etüd.