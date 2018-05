Famillenduell am Test - Guer net esou einfach! (14.05.2018) Wie scho mol e Quiz gekuckt huet, weess, dass d’Kandidaten heiansdo bei den einfachste Froen an d’Laberente geroden.

Beim Famillenduell ass et net anescht. Den Dan Spogen huet am Laf vun der éischter Staffel scho vill Froen gestallt, an och déi eng oder aner skurril Äntwert kritt. Déi gréisst Schwieregkeeten hätten d’Kandidate bei Froen, déi zweedeiteg ze interpretéiere sinn. Bei der Fro, wéi een en Ee iesse kann, wieren zum Beispill Äntwerten, wéi "réi" oder "gekacht" gesicht ginn. Ee Kandidat hätt awer geäntwert "mat der Hand", wat och net falsch wier, erzielt den Dan Spogen. Et wier alles eng Saach vun der Interpretatioun.

Wat fir de Spectateur sou einfach ausgesäit, ass et a Realitéit awer net ëmmer. D'Leit dobausse géingen déi speziell Situatioun fir d’Kandidaten dacks ënnerschätzen. Am Studio ze stoen, wann d’Luuchten all op ee geriicht sinn, mat 6 Kameraen an enger ganzer Ekipp vum Produktiounsteam, wier net esou evident. Dobäi kënnt nach den Zäitdrock, deen et net méi einfach mécht. Do wier et natierlech méi einfach vun doheem aus um Kanapee déi richteg Äntwerten ze ginn, seet den Dan.

An dofir hu mer eis geduecht: gi mer mol eraus op d’Strooss a spillen eng spontan Ronn Famillenduell! Wéi och an der richteger Sendung, siche mer déi meescht genannten Äntwerten. An dass net all richteg Äntwert och ënnert den Top-Äntwerten ass, fannen eis Kandidaten séier eraus.

A wéi déi nei Famille sech an der zweeter Staffel schloen, kënnt Dir vu Méindes bis Donneschdes ëmmer owes um 18.30 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg gesinn.