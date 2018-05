Zwee Mol am Liewen am Lotto gewannen ass scho Chance, mä zwee Mol an enger Woch... Sou ass et engem Australier gaang.

De Mann hat méindes e gréissere Betrag am Lotto gewonnen, déi selwecht Woch samschdes direkt nach emol. "Ech duecht, dat wier ze gutt fir wouer ze sinn", sou de 40 Joer ale Lotto-Gewënner, nodeems hien iwwert säin zweete Gewënn opgekläert gouf.De 6. Mee hat dee Glécklechen 1.020.487 australesch Dollar (ëmgerechent 642.639 Euro) gewonnen. Kaum hat hien dee Gewënn verdaut, du koum schonn deen zweete mat nach emol 1.457.834 australesch Dollar (918.021 Euro).En Tipp hat de gudde Mann allerdéngs net, hie weess nämlech selwer net, wéi dat gaang ass. D'Sue wëll hien op alle Fall net aus der Fënster geheien, en Haus, en neien Auto an eng Vakanz op Honolulu wiere seng éischt Wënsch, déi e sech wéilt erfëllen.Statistesch gesinn ass schonn een eenzege Lotto-Gewënn seelen. Eleng do läit, der Lottogesellschaft no, d'Wahrscheinlechkeet bei 1 zu 1,845 Milliounen. Hinne wier keen anere bekannt, deen 2 Mol an enger Woch gewonnen huet, zweemol am Liewen héchstens. Dat hei wier immens ongewéinlech an eemoleg.