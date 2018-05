© AFP

Fir de schéinsten Dag am Liewe vun enger Koppel, kuckt ee net op d'Suen, dat heescht wann een den néidege Portemonnaie dofir huet. Fir verschidde Promien a Royals ass dat keen Thema. Hiren Éierendag soll jo net nëmme fir si selwer onvergiesslech sinn, ma och fir déi vill Invitéeën, Fans a Spectateuren.

Dëst sinn déi deiersten Hochzäiten

Dës Hochzäit gouf an de Medien och "kinneklech Hochzäit an den USA" genannt. D'Duechter vum fréieren US-President an den Investmentbanker hu sech am Duerf Rhinbeck d'Jo-Wuert ginn. Souguer de Loftraum gouf fir 12 Stonne gespaart. D'Koppel ass nach ëmmer zesummen an huet 2 Kanner.No 5 Joer Zesummeliewen a ville Spekulatiounen ëm hir Bezéiung, hu sech d'Jessica Biel an den Justin Timberlake 2012 an Italien bestuet, am 5-Stären-Hotel Borgo Egnazia zu Fasano.Och dës Koppel huet an Italien gefeiert, net een, mä 4 Deeg laang. Wat hir Hochzäit sou deier gemaach huet: e Yacht-Ausfluch mat der kompletter Famill an de Kollegen an den Optrëtt vum Coleen hirer Liiblingsband Westlife.Net nëmmen, dass bei hirer Hochzäit 300 Invitéeën dobäi waren, musikalesch ënnerhal gouf dat Ganzt vum Robin Thicke a vum Usher. De Rack vun der Braut gouf extra just fir si entworf a war handgemaach aus renger Seid.Den US-Tëlee-Star an de Basketprofi hu sech am kalifornesche Montecito d'Jo-Wuert ginn, mat 440 Invitéeën, dorënner Promie wéi d'Eva Longoria, Lindsey Lohan oder Venus a Serena Williams. Eleng 8.000 Euro hunn d'Invitatioune kascht an 1,5 Milliounen Euro d'Blummen. De Brautrack vun der Designerin Vera Wang huet bal 2 Milliounen Euro. Ma nëmmen 72 Deeg méi spéit huet d'Koppel sech schonn nees getrennt.D'Braut hat en 1-Millioune-Rack vu Vera Wang un a gouf vum fréiere Fomel-1-Chauffer Jean Alesi an enger sëlwereger Limousin bei d'Schlass zu Bracciano an Italien kutschéiert. Mat op der Réckbänk, de Papp vun der Braut a Formel-1-Chef Bernie Ecclestone, fir deen näischt ze schued war fir seng Duechter. Ronn 15 Milliounen Euro soll déi ganz Fier vun 3 Deeg kascht hunn. Scho fir d'Verlobungsfeier zu London hat de Papp vun der Braut ganz déif an d'Täsch gegraff, do war souguer d'Pop-Sängerin Rihanna opgetrueden.Mat dëser glamouréiser Hochzäit, wollt d'Kim Kardashian all hir fréier Hochzäiten iwwerbidden. Eleng fir eng Wand aus Blummen, virun där si Jo gesot hunn, huet d'Koppel 100.000 Euro sprange gelooss an den Dages-Loyer fir d'Festung Belvedere zu Florenz huet 300.000 Euro ausgemaach. Den Hochzäitsrack vu Givenchy aus wäisser Spëtzt gëtt op 365.000 Euro geschat. Am Ganzen huet der Glamour-Koppel hir Hochzäit 15,5 Milliounen Euro kascht an dat meescht hu si wuel net bezuelt. D'Sponsoren hu fir de Groussdeel vun de Käschten de Portemonni opgemaach.Den 29. Abrëll 2011 stoung de britesche Prënz a seng biergerlech Frëndin Catherine Middleton virum Altoer. Hir Hochzäit ass zwar wuel net déi deierst, gouf awer vun net manner wéi 2 Milliarde Mënschen weltwäit verfollegt. Dat mécht ëmmerhin bal 35% vun der Weltbevëlkerung aus. Dëst ass dann och de Grond, wisou op d'Sécherheet esou vill Wäert geluecht gouf. Am deierste war wuel de ganzen Opwand ëm d'Security mat 23,5 Milliounen Euro, d'Blumme ginn op 600.000 Euro, dofir huet dat royaalt Iessen "just" 11.000 Euro kascht.2004 huet d'Duechter vum Lakshmi Mittal, engem vun de räichste Männer op der Welt, en Investmentbanker bestuet. Et si virun allem d'Zeremonie an d'Feierlechkeeten hunn de Gros vun de Käschten verschlong. 5 Deeg laang gouf am Schlass vu Versailles a Frankräich gefeiert. eleng fir hir Invitéen goufen 12 Jets gelount.Hir Hochzäit gelt bis haut als Mäerchenhochzäit a gläichzäiteg och als déi deierst. Den 29. Juli 1981 hunn de Prince of Wales an d'Lady Diana Spencer zu London Jo gesot a weltwäit hu ronn 750 Millioune Mënschen un de Bildschiermer nogekuckt. Deemools hunn d'Sécherheetsmesuren nach net sou vill kascht, wéi spéider beim William, dat ware just 500.000 Euro. 74.000 Euro ware fir d'Feierlechkeeten a 25.000 eleng just fir de Kuch an aner Patisserie-Produiten. Schonn de 12 Karat Verlobungsrank vum Diana mat 14 Diamanten an engem Saphir huet mat 113.000 Euroe klengt Verméige kascht. De Prënz William huet senger Zukënfteger spéider de Rank zur Verlobung geschenkt.15 Joer laang huet d'Bestietnes gehal, duerno koum d'Trennung. D'Diana ass ee Joer no der offizieller Scheedung an engem trageschen Autosaccident ëm d'Liewe komm.Wéi vill dem Prënz Harry seng Hochzäit mat der US-Actrice Meghan Markle wäert kaschten, ass nach net gewosst. Éischt Experte hu gemellt, et misst een op d'mannst mat 36 Milliounen Euro rechnen, dat heescht méi deier wéi sengem grousse Brudder seng Hochzäit.

