© Pit Streveler

15/05/2018 Famill Zapp



Am Joer 2000 ass d'Rees lass gaang. Mëttlerweil sinn 18 Joer vergaangen, d'Koppel krut 4 Kanner... an ass nach ëmmer op Weltrees an hirem mëttlerweil 90 Joer ale Graham Paige.

Lëtzebuerg wär immens, seet den Hermann Zapp. D'Alstad, déi schéi Bëscher an d'Natur... De Mann muss et wëssen! Ëmmerhinn huet den Argentinier op senger onerwaart laanger Weltrees 181 verschidde Länner entdeckt. Fir hiren Dram ze verwierklechen, hunn den Herrmann an d'Candelaria hir Aarbecht, séchert Akommes an d'Haus opginn a sech op de Wee gemaach.Hermann Zapp:Schlussendlech hunn déi zwee sech op de Wee gemaach. An hirem Graham Page vun 1928. Den Auto an deem se haut nach mat hire 4 Kanner ënnerwee sinn. Den um Dag eng Zort Zelt huet fir erauszezéien an dran ze schlofen.Candelaria Zapp:Iwwer 3 Joer hunn d'Zapps gebraucht fir vun Argentinien an Alaska ze kommen. No 6 Méint waren déi zwee réischt am Ecuador. An hate keng Sue méi.Candelaria Zapp:Mat hirem Buch wëll d'Famill Zapp d'Leit ureegen hir eegen Dreem ze realiséieren. Hir 4 Kanner, 15, 13, 10 an 9 Joer al sinn ënnerwee gebuer. Kennen näischt anescht wéi d'Liewen als Globetrotter.Pampa Zapp - 15 Joer:Op d'Fro, ob hien eppes bereit, wann en op säi Liewen als Weltenbummler zréckkuckt, fält dem Hermann Zapp just eppes an: datt hien sech net éischter op de Wee gemaach huet.E Mëttwoch den Owend um 19 Auer hält d'Famill Zapp op Invitatioun vum ACL a vum Veräin Stroossen-Klassik eng Konferenz iwwer hiert Liewen op der Rull. Rendez-vous ass um 19 Auer am ARCA zu Bartreng.