De Bauer Guy, deen Numm am Hibléck op déi däitsch RTL-Emissioun "Bauer sucht Frau"misst jidderee kennen. De Guy Wester hat jo an der 9. Editioun seng Dramfra Victoria fonnt, mat deem hie sech am Mee 2015 och bestuet huet.Elo ass et deemno un engem neie Bauer Guy, seng grouss Léift ze fannen. An der mëttlerweil 14. Editioun ass, nieft Baueren aus Däitschland, Namibia, Éisterräich a Kanada, och nees ee vu Lëtzebuerg derbäi.De 45 Joer ale Guy lieft op sengem Haff zu Dikrech op am Ganzen 140 Hektar, net grad ganz eleng, mä mat sengen 300 Kéi a Kaalwer, 2 Päerd, 10 Kazen an engem Hond. Den Haff, dem Guy säi ganze Stolz, ass zanter 1779 am Familljebesëtz a gouf mat vill Léift restauréiert.De Guy ass en Amateur vu Fleesch, dat hien a senger Fräizäit och gär selwer verschafft. Besonnesch houfreg ass den Dikrecher och op seng réi Ham, dowéinst sollt seng Dramfra och keng Vegetarierin sinn.De Single hat bis ewell nach kee Succès bei der Partnersich, well déi meescht Frae déi vill Aarbecht um Haff ofschreckt. Seng nei Léift dierf och roueg scho mat Kand bei hien op den Haff plënneren, dat spéider souguer de ganze Betrib iwwerhuelen dierf.Déi éischt Emissioun um däitschen RTL leeft op Päischtméindeg um kuerz no 19 Auer. Do ginn d'Baueren am Detail presentéiert, also och den neie Bauer vu Lëtzebuerg.