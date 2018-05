D'Famill Potozec, déi vun der Tierkei bis an den Iran gereest ass, an den Auteur Joscha Remus, deen 111 Plazen an der Stad entdeckt huet, sinn d'Invitéeën.

D’Welt entdecken, dat huet sech d’Famill Potozec virgeholl. Den Olivier, d’Natascha an hir zwee kleng Kanner waren 8 Méint laang Richtung Osten ënnerwee, 30.000 Kilometer, queesch duerch d’Tierkei bis erof an den Iran.



Den däitschen Auteur Joscha Remus goung duerch d’Stad Lëtzebuerg op Entdeckungsrees an huet 111 Plazen zesummegedoen, déi ee senger Meenung no hei onbedéngt misst gesinn.