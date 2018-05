No der Päischtvakanz gi se lass: d'Première- an Tréizièmesexamen. Wéi kann ee sech am beschte preparéieren, d'Raphaëlle Dickes huet e puer Tipps.

E Méindeg no der Päischtvakanz gi se lass: d'Première- an Tréizièmesexamen. Fir déi meeschte Schüler ass et déi éischte Kéier, datt se souvill Matière beienee léiere mussen. A muncheen huet lo eng elle Vakanz viru sech mat vill Gedrumms. D'Raphaëlle Dickes huet déi beschten Tipps gesammelt, fir elo nach emol richteg unzerappen.

Déi beschte Léiertipps



D'Zäit leeft, nach 11 Deeg da gëtt et Eescht. Léiermethoden a Strategie variéieren: Entweder et gëtt auswenneg geléiert, resuméiert, all Dag en anere Sujet attackéiert, mat Musek oder mat vill Pausen tëscht dem Léieren.



Wien nach net sou richteg bäi ass, sollt elo net panikéieren, mä e klore Kapp behalen, réit d'Antoinette Thill-Rollinger vum Cepas, dem Centre Psycho-Social et d'Accompagnement Scolaires. Et soll een no vir kucken an net no deem, wat hannert engem läit. Et soll ee sech och méi op déi Fächer konzentréieren, déi enge Schwieregkeete maachen.



A fir déi Matière mécht ee sech am beschten e Plang, wéini wat soll geléiert ginn. Dat hëlleft de bekannten "ënnerleche Schwäinehond" am Zam ze halen. Ob ee lo gär auswenneg léiert, Resumé'e mécht, méi de visuelle Léiertyp ass, dee mat Grafiken a Schemae schafft, oder awer motoresch ass a Bewegung während dem Léiere brauch. Do gëtt et kee richteg oder falsch.



Jidderee soll fir sech kucken, wéi e bis elo geléiert huet a woura sinn ech effikass. Wat och vill hëlleft, ass am Grupp mat Kollegen ze léieren, do kann ee sech géigesäiteg opfroen a sech ënnerstëtzen. Fir jidderee sënnvoll - onofhängeg vu Léiertyp a Method - ass vun all Matière eng Iwwersiicht mat der Struktur an de Stéchwierder op Pabeier ze bréngen. Am Examen kann dat d'Rettung sinn. Vill Schüler ginn dacks iwwerrascht mat de Froen, well si se net verstinn.



Aus Feeler kann ee bekanntlech léieren, dofir sollt ee sech beim Opfroen och Feeler erlaben. Dat weist, wou een nach muss eng Schëpp dropleeën. Ma wee vill schafft, soll sech och onbedéngt genuch Pause gënnen an déi och am Plang virgesinn, seet d'Lisa Raimundo, déi beim Cepas zoustänneg fir d'Gestioun vum Stress ass.



Zu gudder Lescht spillen awer och d'Elteren eng wichteg Roll. Hiert Verhalen kann de Schüler nach zousätzlech ënner Drock setzen, warnt d'Antoinette Thill-Rollinger. Si sollen d'Kanner positiv encouragéieren an net d'Angscht verstäerken.





Examen: Déi beschte Léiertipps / vum Raphaëlle Dickes



Déi richteg Ernährung

Examen: Déi richteg Ernährung / vum Raphaëlle Dickes



Brainfood, dat brauchen d'Schüler elo. Obwuel déi mannst wahrscheinlech all ze grousse Wäert op hir Ernährung leeën, kënne gewësse Liewensmëttel den Energiepegel optimiséieren, der Konzentratioun op d'Spréng hëllefen oder d'Nerve berouegen.Nëss, verschidden Zorte Fësch an Ueleg, Bieren, vill Flëssegkeet a laangkettegen Zocker. Domadder gi mir eisem Gehir déi bescht Viraussetzungen, fir optimal ze fonctionnéieren. D'Gehir besteet zum Groussdeel aus spezielle Fetter, Fetter, ähnlech wéi déi, déi een an de Planzen oder am Fësch fënnt, erkläert d'Diététicienne Danielle Bernand. Zum Beispill si Hackernëss ganz räich un Omega-3-Fetter, se gesi jo och schonn aus wéi e klengt Gehir.5 Milliliter Läinueleg decke schonn eis Dagesratioun vun Omega-3-Fetter. Awer och de Vitamin B a Vollkar-Produiten ass wichteg fir de Kapp an d'Nerven. Vill Vitaminne fënnt een och an de Molbieren a kann ee roueg Superfood aus eiser Géigend nennen. Allgemeng huet Uebst eng ganz positiv Wierkung.Datt all déi Vitaminnen a Fetter och am Gehir ukommen, muss de Kierper gutt duerchblutt ginn. An do kënnt d'Flëssegkeet an d'Spill. Op d'mannst annerhallwe Liter den Dag sollt een drénken, sou kritt d'Gehir dauerhaft genuch Flëssegkeet geliwwert.Well eis d'Gehir keng Energie späichere kann, ass et op sougenannte luesen Zocker ugewisen. Dee virop an laangkettege Kuelenhydrater, wéi Vollkar-Produiten enthalen ass. Do muss ee sech virstellen, et wéilt een e Feier maachen an et leet een Holz dran. Dat brennt laang. Leet een awer Pabeier dran, dat brennt zwar direkt a séier, am Verglach mam Energiepegel, fält deen dann och nees ëmsou méi séier.Well Drauwenzocker séieren Zocker ass, ass dësen als Energieboost während dem Examen net optimal. Besser wier et gedréchent Uebst, réit d'Danielle Bernard. Dernieft kann een awer och eppes fir d'Nerve maachen, zum Beispill fërdere Bananne dat Gefill, dass ee sech gutt spiert a sech berouegt. Allgemeng Produite mat vill Magnesium berouegt.Wie moies näischt iesse kann, verschaaft sech mat engem e Smoothie aus Bottermëllech, Uebst an Huewerflacken eng gutt Basis fir an den Examen. Déi déi iessen, sollen dat lues maachen. Engersäits berouegt dat scho mol, anerersäits hëlleft d'Knae besser ze verdauen, sou dass de Mo net ze vill Energie dofir opbrénge muss. An dës also do disponibel ass, wou se am Examen am meeschte gebraucht gëtt: nämlech am Kapp..

Wat hëlleft géint Stress a Blackout?



Stress ka positiv sinn an den néidegen Driff ginn, ze vill ass awer net gutt a riskéiert am Examen souguer e Blackout ze provozéieren. Den Albdram vun all Schüler! Stress ass nëtzlech an hëlleft eis a schwierege Situatiounen op eis Ressourcen a Kompetenzen zréckzegräifen. Déi positiv Effekter kënnen awer och ëmschloen, wann de Stress ze grouss ass.Negativ Gedanke kommen op, déi heiansdo souguer a Panik ëmschloen. Dacks ass dat en Zeechen dofir, datt mer ze laang mat kognitiven Aufgaben, Denk- a Léierprozesser beschäftegt waren, seet d'Lisa Raimundo vum Cepas. Fir do eraus ze kommen, wär et wichteg sech nees op säi Kierper ze besënnen an nees a Situatiounen ze kommen, wou ee sech gutt fillt an déi ee gär mécht.Mat Hëllef vun de 5 Sënner kann ee sech aktiv vun der Stresssituatioun oflenken. Einfach Achtsamkeets-Übunge sinn dacks effikass: Sech op d'Geräischkuliss dobausse konzentréieren oder d'Faarwen a Formen a sengem Ëmfeld analyséieren, fir lues a lues vun den negative Gedanke fortzekommen a sech positiv Messagen ze ginn.En enormen Afloss op seng Gefiller kann awer och d'Ootmung hunn. 3 Sekonne laang anotmen an nach méi laang ausootmen. Domadder kënnt een nees erof. Dat kann och bei engem Blackout während dem Examen hëllefen fir Rou ze fannen a seng Gedanken ze sammelen, a virun allem d'Struktur vun der geléierter Matière nees erëmzefannen.

Scho beim Léieren ass Struktur ganz wichteg a sech och während dem Examen dorun halen. Fält engem duerch e Blackout guer näischt méi an, an et notéiert ee sech just emol seng Struktur op e Blat niewendrun, kann dat engem e positiven Input ginn.

Punktuell kleng Pausen während dem Exame selwer si sënnvoll, fir sech ze ressourcéieren an nees besser weider ze schaffen. Wien akut Hëllef a Berodung brauch, sief et fir Léiermethoden oder Stressofbau, ka sech elo nach a während der Päischtvakanz beim Cepas, dem Centre Psycho-Social et d'Accompagnement Scolaires mellen, seet d'Direktesch Antoinette Thill-Rollinger. Do gëtt et ëmmer eng Permanence an et ginn Stress-Atelieren.

Verschidde Schüler hëlleft et och, sech de Sall vum Exame am Virfeld eng Kéier a Rou unzekucken fir sech d'Situatioun virzestellen. Sollten d'Examen nawell schifgoen, ass et wichteg sech dat net ze vill zu Häerz ze huelen, esou nach d'Lisa Raimundo.

Kee Stress am Examen / vum Raphaëlle Dickes



Léier-Pëllen

Léier-Pëlle fir den Examen / vum Raphaëlle Dickes



De Première Examen ass fir vill Schüler eng Ausnamesituatioun, do ass et wichteg, dass ee genuch Energie huet, fir iwwer e puer Wochen duerzehalen, konzentréiert ze schaffen an d'Nerven net ze verléieren. Mat der richteger Ernährung kann ee sech weiderhëllefen, verschidde Schüler ënnerstëtze sech zousätzlech mat Léier-Pëllen aus der Apdikt.

D'Nofro ass grouss no Kompositioune fir Schüler a Studenten. Dacks kéimen d'Mamme froen, mä och Erwuessener géifen alt mol op dës Produiten zréckgräifen, wa se punktuell vill Aarbecht oder berufflech Examen hätten, erzielt d'Christiane Fell, Member vum Verwaltungsrot vum Lëtzebuergeschen Apdikter Syndikat. Gingko ass eent vun de wichtegsten Elementer an dëse Produiten. Asu dem chinesesche Bam gi Substanze gewonnen, déi d'Gehir besser duerchbludden.Fir de Stress ze reduzéieren, ass Magnesium eng wichteg Komponent. Ass ee manner gestresst, schafft d'Gehir besser. A wie méi entspaant ass, schléift och besser. Huet also am Dag nees méi Energie fir Leeschtung ze bréngen. Aner wichteg Komponente sinn Zénk a Vitamin BAnerersäits enthalen dës Kompositiounen och Opputschmëttel, wéi Guarana a Koffein, déi géint Middegkeet wierken an esou dozou bäidroen, dass ee besser drumme kann. Ier een esou Produiten hëlt, sollt een awer mat sengem Apdikter schwätzen, réit d'Christiane Fell. Well och wa se net verschreiwungflichteg sinn, ginn et och hei Risiken an Niewewierkungen.Schwätzt näischt dogéint, datt ee sech mat dem Gehir-Doping aus der Apdikt weiderhëlleft, sollt ee schonn 2-3 virun den Examen domadder ufänken, se regelméisseg huelen. A sech un déi virgeschriwwen Dosagen halen. No den Examen sollt een och besser ophalen esou Produiten ze huelen.Fir en Iwwerschoss u Vitaminnen oder Mineralien ze evitéieren, sollt een op kee Fall zousätzlech Vitaminnen an Nahrungsergänzungsmëttel huelen, warnt d'Apdiktesch.