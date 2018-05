Pippa's dress looks like the Arizona iced tea can #RoyalWedding pic.twitter.com/pZCHVqNXYD — Sarah Rogers (@sarahnrogers) May 19, 2018

24.5 million people watching the royal wedding, and we’ve all just witnessed Prince Harry say ‘I’m shitting it” pic.twitter.com/yiBlCXTfLn — Joseph Harris (@JosephHarrisPT) May 19, 2018

Royal reactions to that preacher are my new fave genre of TV#RoyalWedding pic.twitter.com/jQCzNIW7SA — Tom Harwood (@tomhfh) May 19, 2018

There's Chelsea Davylooking exactly like you'd expect any woman to look when attending her ex-boyfriend's wedding. #royalwedding pic.twitter.com/UmTvakRTn9 — Stephanie Faye (@StephanieEphani) May 19, 2018

#RoyalWedding



Lots of Love for the stunning Couple.



❤❤ pic.twitter.com/puPAyGnShF — Mona Khattak (@Deliceo_Fla) May 19, 2018

Wann Dir iech op dësem Samschdeg Mëtteg och virun d'Tëlee gesat hutt, fir dem Prënz Harry an dem Meghan Markle hiert Bestietnis live ze verfollegen, da waart Dir mat Sécherheet net déi eenzeg. Virun allem a Groussbritannien, awer och an Amerika, dem Land wou d'Braut hier kennt, koum e Samschdeg op ville Plazen e gewëssent Feierdagsgefill op.Eng Twitter Userin huet hiren Dag esou beschriwwen:Immens vill Leit hunn d'Zeremonie verfollegt. Natierlech gehéiert et do och derbäi, de Gäscht hier Kleederwiel ze kommentéieren an ze entscheeden, wien dee schéinsten (oder dee schlëmmsten) Hutt un hat.Beim Ubléck vum Pippa Middleton sengem Kleed ass eng Twitter Userin ganz duuschtereg ginn. D'Pippa ass d'lescht Joer am Mee selwer bestuet ginn.Vill Leit hunn dann och hir Fantasie spille gelooss a probéiert, der Koppel hier Lëpsen ze liesen. Wat hei wierklech gesot ginn ass, wësse just den Harry an d'Meghan.Ee vun den Highlighte vum Dag war dem Reverend Michael Curry seng inspiréierend a lieweg Priedegt. Esou eppes huet d'St George's Chapel zu Windsor nach ni gesinn - an hire Gesiichtsausdréck no ze uerteelen stëmmt dat och fir d'Royal Family.E puer Leit huet den Event dann och un dem Donald Trump seng Inauguratioun denke gelooss. Säi Spriecher, de Sean Spicer, hat jo deemools behaapt, den Trump hätt "déi Gréissten Zuel u Spectateuren aller Zäiten" gehat.Den Harry huet dann och eng Entscheedung getraff, déi verschidde Leit e bëssen ongewéinlech fonnt hunn. Zwou vu sengen Ex-Frëndinnen, d'Chelsy Davy an d'Cressida Bonas, stoungen um Samschdeg op der Gäschtlëscht. Den Internet huet dorobber wéi ze erwaarde reagéiert.Och wa vill Kommentaren a Remarken e bëssen "tongue in cheek" waren, wéi d'Brite soe géifen, huet de Groussdeel vun de Leit der glécklecher Koppel einfach nëmmen alles Guddes gewënscht.Wéi hutt Dir d'Hochzäit fonnt?