"Reborn" ass de Motto vun der dëser Editioun, dat wuel net nëmmen, well et verschidde Changementer bei den Organisateure gouf. Esou Stänn, déi op der Editioun 2017 nach fir vill Polemik gesuergt hunn, sinn op dëser Editioun net méi ze fannen.Wuel kann een nach e Scheedel oder e Gewei kafen, mä an de meeschte Fäll sinn dës net echt. Een Aussteller an Artist aus Frankräich huet dës "Artefakte" geholl a mat Saache vum Floumaart kombinéiert. Seng Iddi: Aale Saachen en neit Liewen anhauchen, mat engem Flair vu Steampunk.Donieft waren och verschidden ASBLen, d'Sea Shepherd an d'Stëmm vun der Strooss, op der Convention vertrueden. Grad fir si ass dëst wichteg, well op esou engem Event huet een eng gutt Visibilitéit. Hei geet et dacks drëms, fir de Leit Informatioune mat op de Wee ze ginn, iwwert déi eegen ASBL awer och, woufir ee sech asetzt, wéi eis de Kevin Schiltz vu Sea Shepherd Lëtzebuerg erkläert huet. Donieft kann een op Evenementer och Spende sammelen oder Artikele verkafen. D'Sue sinn dann am Fall vun der Stëmm vun der Strooss fir déi Leit zu Lëtzebuerg, deenen et net esou gutt geet, oder am Fall vu Sea Shepherd, fir géint illegaalt Ëmbrénge vun Mieresdéiere virzegoen.Fir e klenge Show-Effekt hu verschidde Museks-Gruppe gesuergt, déi ëmmer nees am Laf vum Dag op der Bühn am Zentrum vun der Hal opgetruede sinn oder awer och aner Kënschtler, déi an engem komplett Body-Painting iwwert d'Convention spadséiert sinn.An awer stinn op dëser Convention d'Tattoo-Artists am Virdergrond an am Fokus. Aus Groussbritannien, Spuenien, Portugal, Frankräich, Däitschland, den USA, Holland, Polen oder Lëtzebuerg si si an de Grand-Duché komm, fir hei hiert d'Kënnen ze beweisen a och emol eng aner Clientèle kënnen ze tätowéierten. A vill Leit krute si och begeeschtert, fir dëst ze maachen. D'Kënschtler kënnen hir Wierker dann och fir e Contest umellen, wou dann déi beschten Tattooe vum Dag mat engem Präis ausgezeechent ginn.Net ëmmer huet just een Artist un engem Tattoo geschafft. Ganz gäre ginn et och Co-Operatiouns, wou also zwee Tätowéirer un engem Projet schaffen. Ganz gär sinn dëst international Cooperatiounen, wéi et sech fir eng international Convention gehéiert, wéi an dësem Fall tëscht dem Skin Korpus vun Absolut Ink (L) an dem William Lee vun Dead Kings vu St. Wendel (D).