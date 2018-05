Life&Style: Am meeschte gelies

Déi dräi vum Bierg (22.05.2018) Um 20 Auer den Owend op RTL Télé Lëtzebuerg leeft déi éischte vun am ganze véier Episoden un.

Déi dräi vum Bierg, dat sinn déi dräi Kollegen, de Larbi, Mergim a Vincent.

Um Bierg si se nach net, mee do wëlle se hin. Dat ass hiert grousst Zil! Si wëllen d‘Exame fir an d’Grondausbildung vun der Arméi packen a gesinn dëst als läscht Méiglechkeet fir Carrière ze maachen, nodeems se allen dräi ob 9ième mat der Schoul opgehalen hunn.

De Larbi ass de Jéngste vun den dräi. Mat sengen 21 Joer probéiert hie fir d’éischte Kéier den Opnamexame fir d’IB (Instruction de Base) vun der Lëtzebuerger Arméi. Hien ass zu Lëtzebuerg gebuer ma huet marokkanesch-algeresch Wuerzelen.

De Mergim, 24 Joer, ass an Däitschland gebuer an eréischt als Kand op Lëtzebuerg geplënnert. Seng Famill staamt aus dem Kosovo. Hien probéiert elo fir déi véierte Kéier de schrëftlechen Examen ze packen. Déi éischt dräi Kéieren ass hie wéinst dem Franséischen duerchgefall.

De Vincent, 22 Joer, huet, wéi seng Kollegen, och op 9ième mat der Schoul opgehale, ma schafft zënterhier als Aide-Educateur an enger Maison Relais. Hie probéiert fir d’zweet d’Musterung fir an d’Arméi ze packen. Déi éischte Kéier ass hien am Sportexamen duerchgefall.

Déi Dräi kenne sech zënter hirer Kandheet, sinn souguer an der selwechter Gemeng opgewuess. De Jugendtreff Hesper ass d’Plaz wou si sech reegelméisseg treffen. Sou ze soen hiert zweet Doheem. Déi zwee Responsabel vum Jugendtreff, de Romain an de Pol, kennen déi jonk Männer zënter der Grënnung virun 10 Joer. Alle béid ënnerstëtzen si se dobäi, fir d’Opnamexame fir d’IB (Instruction de Base) vun der Arméi ze packen... a gräifen dobäi och op d’Ënnerstëtzung vun externe Coachen zeréck.

6 Méint laang hu mir se bei hire Preparative begleet.

A 4 Episode kënnt dir gesinn, wat déi dräi Kollege wärend hire Virbereedungen duerchmaachen a wéi si sech dobäi entwéckelen.

Hunn déi dräi genuch Disziplin, Motivatioun an Ausdauer fir hire Projet duerchzezéien? Packen se et allen dräi ob de Bierg?



Déi dräi vum Bierg – nei Serie vu 4 Episoden, Dënschdes Owes um 8 ob RTL Télé Lëtzebuerg!