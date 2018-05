© AFP (Archiv)

3:0 stoung et no 90 Minutte fir Atletico an d'Fans vun Olympique Marseille waren enttäuscht. Verschiddener vun hinnen hunn hirem Frust nach am Stadion ofgebaut. Et goufen eng 100 Sëtzer erausgerappt, d'Diere futti gemaach oder Merchandise-Artikele geklaut. Ganz eekeleg a schlëmm war awer eng aner Aktioun.Wéi de President vun Olympique Lyon Jean-Michel Aulas an engem Interview sot, wier hie richteg rosen. Et ass grousse Schued entstanen, wéinst deem d'UEFA Marseille och elo zu Recht géif bestrofen, well iwwerall op den Tribüne war Schäiss ze fannen.